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Африканские бизнесмены готовы инвестировать в украинскую землю, - посол ЮАР в Украине

Инвесторы из ЮАР ждут возможности вкладывать средства в украинские земли

сегодня, 14:26 533
Автор:

• Сергей Медведев

Африканские бизнесмены готовы инвестировать в украинскую землю, - посол ЮАР в Украине

Бизнесмены из Африки заинтересованы вкладывать капитал в украинскую землю и только ждут возможности. Об этом в экслюзивном интервью изданию "Комментарии" сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Иоганнес Хруневалд.

Так, дипломат отметил, что украинские земли – это 40% мирового чернозема, а африканские аграрии могут похвастаться богатым опытом в земледелии. При этом посол подчеркнул, что такого ажиотажа и споров касательно рынка земли в ЮАР нет.

"В ЮАР никогда вопрос с продажей земли так остро, как в Украине, не стоял. У нас люди привыкли покупать и продавать землю, и это считается обыденным делом. Право собственности на землю упрощает, например, получение финансирования в банке, что позволяет увеличить объем оборотных средств в бизнесе. Поэтому бизнес однозначно готов инвестировать в украинскую землю", - уточнил  Андре Иоганнес Хруневалд.

Полный вариант интервью с послом ЮАР в Украине можно прочитать здесь.


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Источник: https://comments.ua/news/interview/2020/650186-posol-yuar-v-ukraine-andre-hrunevald-u-vas-mnogo-vypusknikov-tehnicheskih-special-nostey-kotoryh-v-yuar-zhdut-s-rasprostertymi-rukami.html
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