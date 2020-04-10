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Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа за последние 30 лет

В «Нафтогазе» подсчитали, с какими запасами газа в ПХГ Украина завершает нынешний отопительный сезон

сегодня, 15:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа за последние 30 лет

С начала отопительного сезона Украина потребила 5,98 млрд куб. м природного газа из подземных хранилищ газа, говорится на сайте компании "Нафтогаз Украины".

Так, по состоянию на 7 апреля этого года в украинских ПХГ хранилось более 15,8 млрд куб. м газа – это почти на 45% больше, чем год назад. Отмечается, что запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 годов имеют самый высокий показатель за последние 30 лет. Ранее максимум был зафиксирован в отопительном сезоне 2008-2009 годов: тогда запасы составили 15,4 млрд куб. м газа.

Сообщается, что погода позволила прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в прошлом году это удалось сделать в апреле.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, сегодня перед Украиной возникает новый вызов для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут пройти этот кризис.

"Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай остановки транзита в 2020 году. Это усилило переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло добиться выгодных условий для Украины", – отметил Коболев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в первом квартале импорт газа вырос на 76%.


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Источник: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1BF79931AC2B39C7C22585460041CF1F?OpenDocument&year=2020&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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