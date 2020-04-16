Экономический рост Азии в этом году остановится впервые за 60 лет – МВФ

Коронавирусная пандемия приведет к остановке экономического роста в Азии в 2020 году впервые за 60 лет, заявили в МВФ. Об этом информирует Reuters.

Так, кризис из-за пандемии наносит "беспрецедентный ущерб" в сфере услуг региона и основных направлениях экспорта. Как заявил директор департамента стран Азии и Тихоокеанского региона МВФ Чанъюн Ри, политикам следует предложить адресную поддержку домохозяйствам и фирмам, наиболее пострадавшим от запретов на поездки, социального дистанцирования и других карантинных мер. Поэтому он призвал Азиатские страны использовать все инструменты политики для стабилизации сферы экономики.

По прогнозам в докладе МВФ, в этом году экономику Азии, скорее всего, ожидает нулевой рост впервые за 60 лет. При этом Азия настроена лучше, чем другие регионы, переживающие экономические спады. Но прогноз для нее хуже, чем средние темпы роста на 4,7% во время мирового финансового кризиса и рост на 1,3% во время финансового кризиса в Азии в конце 1990-х годов. В частности, экономика Китая, по прогнозам МВФ, вырастет на 1,2% вместо 6%. Ожидается, что во второй по величине экономике мира произойдет восстановление активности в конце этого года. Но обозначены и риски пандемии, способные задержать нормализацию.

Добавим, что в отличие от мирового финансового кризиса, вызванного крахом Lehman Brothers в 2008 году, пандемия непосредственно затронула сектор обслуживания в регионе, вынудив домохозяйства остаться дома и закрыть магазины. Помимо этого, страдают экспортные электростанции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что мировая экономика оказалась на грани самого резкого падения с 1930 года.

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