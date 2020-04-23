Реанимация Украины: поможет ли опыт других стран вывести нашу экономику из карантинной ямы

Некоторые страны (тот же Китай) уже начали реанимировать свою экономику после атаки коронавируса и карантинных мер. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что могла бы использовать для себя Украина и уже сейчас, и когда мы начнем выходить из карантина. И как сделать этот самый выход максимально безболезненным.

Ниши для Украины

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин обращает внимание на то, что условия свободного рынка работают, когда рынок сбалансирован. А в условиях кризиса все страны начинают всеми силами поддерживать свои экономики. Потому Украине важно направит силы "вовнутрь", а не во "вне".

"С моей точки зрения, наши главные точки роста не на внешних рынках, где борьба будет очень жесткой, а на внутреннем. У нас нет таких объемов средств поддержки своих производителей, чтобы сбалансировать цену, сделать ее привлекательной для мировых рынков. Конъюнктура на энергоносители, которая есть сейчас при падении спроса, дает возможность странам накопить энергоресурсы, чтобы выйти на рынок с максимально привлекательной ценой. Плюс – мировые лидеры вводят программы по нулевому кредитованию для поддержки национального бизнеса. При таких условиях украинским товарам промышленной группы будет очень сложно конкурировать с мировыми", – отмечает эксперт.

Но определенные ниши есть, подчеркивает Александр Шубин.

"При подъеме той же китайской металлургии станет востребованным украинское сырье. Есть определенный сегмент для экспорта железных руд, ферросплавов. Завоевание рынка металла является необходимым. Но важно торговать не только сырьевой продукцией, – подчеркивает экономист. – При этом следует понимать, что европейский рынок металлургической продукции будет для нас в ближайшее время, скорее всего, закрыт. В конкурентном плане – так точно".

Хороший ресурс эксперт видит в аграрном секторе. Тем более после заявления директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, что население более чем 30 стран развивающегося мира на фоне пандемии коронавируса может столкнуться с голодом, а 1 млн человек уже находится на грани голодной смерти.

"Украина как аграрная страна может на данный момент сделать максимум, чтобы этот сезон был не таким негативным, как сейчас прогнозируется в результате обезвоживания грунтов, – подчеркивает Шубин. – Нужно приложить максимум усилий, чтобы наши аграрии вовремя получили удобрение, использовали всю имеющуюся сельхозтехнику. Тут есть возможность для роста".

Экономист уверен, что госзаказы должны массово отдавать украинским компаниям.

"И должна наращиваться локализация – использование местных, украинских материалов, – подчеркивает эксперт. – Какую отрасль ни возьми, есть почва для использования местной продукции. "Локализация" должно быть ключевым словом для реализации тех или иных проектов. В коммунальном хозяйстве треть квартир не оборудована энергосчетчиками. Их можно производить. Лифтовое хозяйство, замена труб – огромный потенциал. Портовое хозяйство – краны. Энергетика – дикий износ мощностей на АЭС и ТЭС. Всё это можно и нужно производить в Украине".

Больной вопрос – кредитование бизнеса нашими банками. Несмотря на снижение учетной ставки НБУ (сегодня – до 8%), кредиты для бизнеса сейчас – на уровне 16-20% годовых.

"Есть программа кредитования 5-7-9%, которую ввели наши власти для малого и среднего бизнеса. Но было бы здорово, чтобы эти проценты выдавались с учетом того, что за счет этих средств будет создаваться украинская продукция с высокой степенью локализации. Чем выше локализация, тем ниже процентная ставка. И хорошо бы, чтобы эти ставки получили и крупные предприятия. К примеру, по производству сельхозтехники. Чтобы мы перестали покупать ее за рубежом", – подчеркивает Шубин.

Эксперт акцентирует: нужен комплекс мер.

"И меры торговой защиты от субсидированного импорта. И недопущение махинаций на таможне. И недопущение серой занятости. Важен комплекс мероприятий, который и называет экономической или промышленной политикой", – резюмирует Шубин.

“Экономического мейнстрима для выхода из текущего кризиса не существует"

По мнению аналитика, кандидата экономических наук Владимира Коваля, ситуация крайне тяжелая. И правительство пока по объективным причинам не может оценить реальные потери экономики.

"Вероятно, что макропрогноз правительства (ВВП – минус 3,9%, инфляция 8,7%, безработица 9,4%) будет пересмотрен уже после второго квартала, – предполагает эксперт. – Мировая экономика, по самым оптимистическим прогнозам, начнет "приходить в себя" не раньше сентября-октября. Значит, внешние рынки отечественной экономике не помогут. Необходимо опираться исключительно на внутренние резервы".

Владимир Коваль считает, что правительству Украины в создавшихся условиях необходимо решать, по сути, две разновекторных задачи:

– предотвратить социальную катастрофу, которая может возникнуть из-за резкого роста безработицы;

– стимулировать совокупное предложение в экономике.

"Традиционными инструментами денежно-кредитной и фискальной политики достичь этого крайне тяжело. При этом сам процесс выхода из кризиса может растянуться на несколько лет, – прогнозирует аналитик. – По сути, это настоящий вызов для правительства. Тут важно принять стратегическое решение, связанное с методологией выхода из кризиса. Наиболее простым способом, на первый взгляд, кажется банальное вливание финансовых ресурсов в экономику. Но сделать это без дополнительной эмиссии, а значит роста денежной массы – невозможно. Априори это крайне увеличивает инфляционные и курсовые риски".

Такой способ, по словам эксперта, был бы хорош, если бы экономика Украины представляла собой отлаженный механизм.

"В наших же условиях при падении производства, отсутствии масштабных инфраструктурных проектов и падении потребительского спроса, любые дополнительные ресурсы немедленно уйдут на валютный рынок – и тогда прощай само понятие "стабильный курс". Значит, надо искать другие пути. Например, ввести краткосрочное бюджетное планирование. Таким образом, правительство бы получило возможность оперативно влиять на изменение экономической ситуации", – считает Владимир Коваль.

Как вариант - создание госфонда финансирования беспроцентных ссуд для мелкого и среднего бизнеса. Однако, подчеркивает эксперт, учитывая финансовые и коррупционные реалии в Украине, воспользоваться такой возможностью смогут далеко не все.

"Кроме того, – продолжает аналитик, – правительству стоило бы задуматься над введением полных налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, связанного с производством товаров народного потребления и сферой услуг… Увы, но пока оптимального экономического мейнстрима для выхода из текущего кризиса не существует".

План выхода из карантина

Ряд стран, которые вводили карантинные меры, постепенно начинают их смягчать. Как правило, речь идет о поэтапном снятии карантина, отмечает доктор экономических наук, заместитель директора Института аграрной экономики Ольга Ходаковская.

"В частности, к таким действиям пока прибегают Китай, Германия, даже Испания и Италия, в которых была зафиксирована наибольшая вспышка эпидемии коронавируса на Европейском континенте, – говорит Ольга Ходаковская. – В Украине также заговорили об ослаблении карантина и о необходимости пошагового плана выхода из него. Правда, такого плана еще никто не видел. А в официальных сообщениях говорится только об отдельных шагах, которые, вероятно, будут применены. Как, например, поэтапное восстановление работы транспорта, или открытие музеев и библиотек".

Но крайне важно, уверена эксперт, иметь четкий и понятный план выхода из карантина, который должен содержать не абстрактно-виртуальные, а вполне реалистичные шаги. Те должны одновременно предотвращать распространение вируса – и минимизировать негативные экономические, психологические и физиологические последствия карантина (в идеале – не допустить их проявления вообще).

Однако, подчеркивает Ольга Ходаковская, есть сверхважные шаги, которые нужно делать уже сегодня, не дожидаясь завершения карантина. И к таким первоочередным шагам, по мнению доктора экономических наук, относятся:

1) Восстановление планового лечения в больницах.

"Ведь коронавирус – не единственная болезнь, которая несет опасность и от которой зависит жизнь людей, – подчеркивает эксперт. – Если делать вид, что других болезней не существует, это может обернуться обострением хронических заболеваний, а также увеличением украинцев с такими заболеваниями".

2) Открытие работы овощных и агропродовольственных рынков.

"Организм человека, который истощился после зимы (дефицит необходимых витаминов, депрессии, стрессы), нуждается в полноценном и сбалансированном питании, – поясняет Ольга Ходаковская. – Во многих населенных пунктах приобрести натуральные пищевые продукты от производителя можно именно на рынках. Поэтому этот вопрос сегодня требует особого внимания. Тем более, что открытие работы местных рынков даст возможность не обанкротиться местным фермерам, домохозяйствам, семейным фермерским хозяйствам, которые ориентированы на выращивание ранних овощей и зелени. Представим себе, когда для семьи единственным источником дохода является производство и реализация ранних огурцов, редиса, лука, укропа и другой зелени. И именно в это производство были вложены средства предыдущего периода".

Стоит понимать, подчеркивает эксперт, что людьми уже затрачены большие средства на обогрев теплиц, их освещение, полив, уход – с надеждой на то, что весной фермеры смогут реализовать выращенную продукцию и вернуть вложенные деньги.

"Однако в этом году из-за карантинных мероприятий и непродуманной политики правительства они фактически потеряют все рынки сбыта, – отмечает Ольга Ходаковская. – Как следствие, страдает и производитель, и потребитель. А переориентироваться на новые каналы реализации в такие короткие сроки практически невозможно. Поэтому и имеем сейчас тонны выброшенного редиса вдоль дорог. Он так и не дождался своего покупателя. Селяне не просят помощи у государства, они привыкли выживать в критических условиях. Но дайте им возможность работать и реализовывать выращенную продукцию!".

3) Восстановление работы малого и среднего предпринимательства.

"Нужно адекватно оценивать влияние ограничений на доход людей и экономическое положение страны, – считает эксперт. – Важным в данном контексте является восстановление работы заведений, относящихся к сфере обслуживания (ремонтные мастерские, парикмахерские, химчистки, мастерские по ремонту одежды и т.п.). При должном соблюдение санитарно-гигиенических правил подхватить там вирус сложно, ведь в помещении обычно находится не более двух-трех человек… Это станет важным шагом для возобновления работы малого предпринимательства и сохранения его жизнеспособности. И чем быстрее эти шаги будут сделаны, тем больше шансов на то, что эти бизнесы будут сохранены, не обанкротятся. Сейчас нужно бороться за каждого такого хозяйствующего субъекта.

4) Открытие парков и скверов, которые по большому счету не следовало закрывать вообще.

"Введение адекватных ограничений на передвижение людей в общественных местах при соблюдении правил гигиены и социального дистанцирования дало бы значительно больший эффект, чем полный запрет на их посещение, – уверена Ольга Ходаковская. – Нам стоит перенимать лучшие мировые практики. Так, Чехия анонсировала стратегию "умного карантина" по примеру Тайваня и Южной Кореи. Думаю, тактика и стратегия "умного карантина" должна быть доминантой и для Украины, чтобы не позволить загнать страну в еще большую экономическую яму. Которая, того гляди, может превратиться в пропасть".

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