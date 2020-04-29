Стало известно, в каких сферах больше всего выросла и упала зарплата во время карантина

Средняя заработная плата штатных работников по видам экономической деятельности за март 2020 года составила 11446, увеличившись на 599 грн. Об этом стало известно из данных Госстатистики.

Так, больше всего во время карантина – на более 4000 грн – выросли заработки сотрудников в сфере "Информация и телекоммуникации", составившие в среднем 23303 грн. Кроме того, повысилась зарплата в сфере "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" и составляла в марте 11446 грн, в отрасли "Промышленность" - 13044 грн, "Строительство" - 9564 грн, "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 11503 грн, "Финансовая и страховая деятельность" - 21821 грн, "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 18554 грн, "Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания" - 10437 грн, "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – 15123 грн, "Образование" - 8507 грн, "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" - 8056 грн, "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - 8765 грн и "Предоставление прочих видов услуг" - 13878 грн.

А вот упала больше всего зарплата в отрасли "Временное размещение и организация питания" – с 7411 грн в феврале до 5648 грн в марте. К тому же, снижение зарплаты произошло для работников сфер "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность", где в марте она составила 11643 грн (больше всего упала зарплата в сфере авиационного транспорта), а также в отрасли "Операции с недвижимым имуществом" – 8473 грн.

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