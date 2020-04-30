Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине за время карантина

Больше всего за время карантина в Украине подорожало мясо, картофель и гречневая крупа. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", к.э.н. Ярослав Навроцкий, сообщается на сайте учреждения.

Как рассказал Навроцкий, введение в Украине карантинных мероприятий нарушило или кардинально изменило логистические пути поставок агропродовольственных товаров, что существенно будет влиять на сектор даже после смягчения и полной отмены ограничений.

Так, снижение спроса коснется групп дорогостоящих товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о производстве мяса, в первую очередь крупного рогатого скота, цены на которое неустанно увеличиваются. Если в апреле 2019 года среднемесячная цена говядины (гуляша) в розничной торговле составляла 135,66 грн/кг, то в январе этого года – 143,96 грн/кг ( 6,1%). За четыре месяца текущего года гуляш подорожал еще на 9,2%, до 157,22 грн/кг. Отмечается, что наиболее перспективным выглядит сектор птицеводства, поскольку мясо курятины пока что самое дешевое.

Кроме того, могут пострадать сегменты молочной отрасли, производящие дорогие сыры и другие молочные продукты высокого качества.

По прогнозам эксперта, наиболее вероятным будет повышение спроса на продукты борщевого набора: лук, морковь, картофель, свекла, а также яблоки, ведь они являются сравнительно дешевыми товарами длительного хранения. Отмечается, что цена на картофель в супермаркетах выросла с 12,51 грн/кг в январе до 15,26 грн/кг в апреле.

Однако будет происходить снижение спроса на группы товаров непродолжительного хранения: томаты, огурцы, ягоды и зелень. Также прогнозируется высокий спрос на так называемые "кризисные" виды зерен и круп. Добавим, что с февраля 2019 года до февраля 2020 года среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5%: с 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг. А только в течение марта-апреля этого года гречка подорожала на 43,2 %, до 43,22 грн/кг.

По информации эксперта, повысится спрос и на местные продукты с низким ценовым порогом, особенно после возобновления работы рынков. А вот спрос на тропические виды фруктов и овощей, орехи и органическую продукцию снизится из-за небюджетной стоимости. Зато сохранится спрос на чеснок, лук, имбирь и лимон, потому что эти продукты населения считает полезными для поддержания иммунитета.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Кабмин собирается регулировать цены на продукты. Государственное регулирование цен на отдельные виды товаров планируют ввести до конца карантина.

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