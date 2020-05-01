Уровень безработицы в Украине вырастет до 12% – Нацбанк

Из-за карантинных ограничений уровень безработицы в Украине может вырасти до 11,5-12%. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

Отмечается, что в условиях карантина украинские компании по возможности перешли на дистанционный режим работы и преимущественно были настроены на сохранение количества персонала. Одновременно с увеличением продолжительности карантина, повышением неопределенности и ухудшением экономических ожиданий ухудшились и ожидания относительно изменения количества работников. Больше всего количество новых вакансий снизилось в сфере услуг и розничной торговле, меньше всего – ИТ, там доля удаленно работающих выросла с 10% до 90%. Также "держится" и сельское хозяйство, где есть традиционное повышение спроса на рабочую силу в период посевной кампании.

По оценке НБУ, введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не имело значительного влияния на уровень безработицы в I квартале. Однако во II квартале уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном измерении.

Добавим, что НБУ прогнозируют во II квартале меньшие доходы украинцев от оплаты труда, хотя они будут частично компенсированы увеличением социальных пособий.

"Во II квартале социальная поддержка станет определенным компенсатором потерянных доходов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство выделил 6 млрд гривен на помощь по безработице.

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