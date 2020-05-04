Юрий Голик: "Укравтодор" привлек дополнительно 19,3 млрд грн на ремонт дорог

Укравтодор заключил соглашение с Укрэксимбанком о получении 19,3 млрд грн на программу ремонта дорог. Это позволит использовать на дорожные проекты рекордную для страны сумму, пишет в Facebook Юрий Голик.

"Как и было анонсировано ранее - плюс 19,3 млрд грн на ремонт дорог Укравтодора в этом году. Соответствующее соглашение подписано между Укравтодором и Укрэксимбанком в присутствии Президента. Деньги привлекаются под государственные гарантии", - информирует Голик.

Законы, позволяющие использовать средства финансовых организаций для финансирования дорожного строительства, были приняты Верховной Радой в январе и подписаны Президентом в феврале этого года.

"Напомню, что ранее на ремонт дорог Укравтодора были выделены 31,5 млрд грн из Дорожного Фонда и 4,4 млрд грн средств международных финансовых организаций. Еще 22 млрд грн из Дорожного Фонда выделены на ремонт и содержание дорог на балансе областных администраций", - уточнил Голик.

Это стало возможным благодаря инициированной Президентом Владимиром Зеленским Национальной программе "Велике будівництво" - масштабному инфраструктурному проекту, согласно которому будет отремонтировано и построено 6,5 тыс км автомобильных дорог, 100 детских садиков, 100 школ, 100 стадионов, более 200 отделений неотложной помощи и других медучреждений по всей стране.

Как показал опрос Киевского международного института социологии, большинство украинцев поддерживает программу "Велике будівництво". 52% респондентов считают, что ремонтные работы должны продолжаться даже в условиях карантина. Среди приоритетов участники опроса назвали дороги (49,2%), медицинские учреждения (42,9%) и школы (18,4%).





Как сообщал Юрий Голик, в рамках программы "Велике будівництво" за год построят первый в стране бетонный автобан. Он станет частью национальной трассы Решетиловка – Днепр, соединяющей Запад и Восток Украины.

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