Потребление электроэнергии в Украине за месяц снизилось на 11%

В Украине потребление электроэнергии в апреле снизилось на 11% по сравнению с мартом текущего года. Об этом говорится на сайте НЭК "Укрэнерго".

Так, в апреле потребление электроэнергии составляет 9028 млн кВт∙ч, что почти на 8% меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что снижение потребление наблюдается во всех группах потребителей.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, крупнейший спад потребления зафиксирован в таких сферах: машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор экономики (по -12%). А вот население уменьшило потребление электроэнергии лишь на 1%.

В "Укрэнерго" отметили, что основные факторы снижения потребления – сезонное повышение температуры воздуха и карантинные мероприятия. Именно эти факторы обусловили ограничение возможностей работы промышленных предприятия, среднего и малого бизнеса, сферы услуг.

При этом в компании добавили, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Как показал анализ потребления в 2019-м, остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно.

"Ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохранится до момента завершения карантина", - заявили в сообщении.

Ранее "Комментарии" сообщали, что НКРЕКУ предложила поднять тарифы на электроэнергию для населения.

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