Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что ждет экономику Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Речь идет, в частности, о необходимости пересмотра квот на поставки украинских товаров в Евросоюз, большинство из которых уже не устраивают нашу страну. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", возможен ли пересмотр и на чём должна в таком случае настаивать Украина.

"Привязывание" украинской экономики



Соглашение об Ассоциации Украина-ЕС начали разрабатывать еще в 2007 году, а текст был окончательно готов в 2012-м, напоминает директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко.

"Конечно, за столь продолжительный срок изменилась экономика и стран ЕС, и Украины, – подчеркивает эксперт. – Украина стала одним из крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС, и по многим позициям наши предприятия исчерпывают квоты еще в январе-феврале года (мед, солод и пшеничная клейковина, виноградный и яблочный соки, сахар, мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы, яйца, ячмень, - ред.). В то же время, Украина почти не использует квоты по баранине, говядине и свинине, сахарному сиропу, грибам и прочим".

ЕС уже выражал готовность пересмотреть квоты. Но не стоит ожидать, что Европа резко повысит квоты и снимет ограничения – им важно защищать и своих производителей, уверен Иван Никитченко.

"Однако ЕС нужна и развивающаяся экономика Украины – как рынок для сбыта своей продукции и "привязывания" нас к экономике ЕС, чтобы не допустить "разворота" Украины на Восток, – поясняет эксперт. – Именно между этими двумя задачами и будет балансировать ЕС на переговорах с Украиной. А Украине надо предложить такие условия для ЕС, чтобы тот максимально либерализировал возможность торговли для нашей страны. Речь может идти о снижении пошлин на европейские товары со стороны Украины, о предложении эксклюзивных условий для реализации проектов для компаний из ЕС и так далее".

Шансы на пересмотр



Директор Института социально-экономической трансформации, эксперт в Экономической экспертной платформе Илья Несходовский подчеркивает: жизнь показала, что размеры квот – недостаточны для украинских производителей.

"Вопрос квотирования продукции не в том, что в ЕС запрещают ввозить те или иные объемы, – отмечает эксперт. – Речь идет о налоговых и таможенных льготах, по которым можно ввести определенный объем. К примеру, до 10 тысяч тонн вы можете ввозить по льготным ставкам. А прочее – уже по полным".

По мнению Ильи Несходовского, увеличивать или нет квоты для украинской продукции, в ЕС решат после соответствующих расчетов. Ведь для стран Евросоюза главное, чтобы не были потеряны рабочие места внутри самого ЕС в сфере, где изготавливается подобная украинской продукция, доступ которой на европейский рынок могут облегчить. Прежде всего, речь об агропродукции.

"Если им будет это выгодно, например, для уменьшения цен для своих потребителей без ухудшения условий для своих производителей, они на этой пойдут, – поясняет эксперт. – Но при условии, что и мы пойдем на какие-то уступки. Так, к примеру, было с курятиной. Украинские производители нашли лазейки, которые позволили поставлять отдельные товарные группы этой продукции на европейский рынок фактически в неограниченных количествах. Европейцы пересмотрели свои позиции по куриной продукции – сделали определенные ограничения, но и увеличили определенные квоты. Если бы мы не пошли тогда на пересмотр условий, то показали бы себя неблагонадежными партнерами".

Илья Несходовский резюмирует: "Пересмотр соглашения возможен лишь если в ЕС увидят выгоды от ввоза нашей продукции. Но ориентироваться там будут исключительно на собственные потребности, не особо учитывая наши. И тут уж задача украинской стороны – грамотно отстаивать собственные интересы".

"С ЕС можно и нужно договариваться"

Украина не в первый раз поднимает вопрос о пересмотре квот. Ведь некоторые позиции, особенно касающиеся сельскохозяйственной продукции, отечественные экспортеры закрывают на протяжении 1-2 кварталов, поясняет аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль.

"Евросоюз исходит исключительно из экономических соображений. Он периодически идет на уступки – и квоты повышает. Но повышает несущественно, – говорит Владимир Коваль. – Например, в прошлом году ЕС ввел для Украины квоты сразу по 18 сельскохозяйственным позициям. Однако это увеличение в силу незначительного масштаба (например, квоты на поставку мяса птицы увеличились на 4%, на поставку яиц на 11%) не может оказать существенного влияние на украинский экспорт в ЕС".

В этом году, подчеркивает аналитик, ситуация усложняется сразу двумя факторами.

"Первое – это, конечно, набивший оскомину коронавирус. И как следствие – миллиардные экономические потери европейских стран, – поясняет Владимир Коваль. – Второе – это рост протекционистских настроений в европейском истеблишменте вследствие экономического кризиса. Добавьте к этому обеспокоенность фермеров в ЕС падением цен на некоторые сельхозкультуры. Всё это заставляет сделать вывод: несмотря на оптимизм господина Пристайко, возможный пересмотр квот – малореален. По крайней мере, в 2020 году".

Кроме того, некоторые действия Украины, например, одностороннее увеличение пошлин на лом черных металлов с 42 до 58 евро/т, создают общий неблагоприятный фон для переговоров, считает кандидат экономических наук.

"Конечно, с ЕС можно и нужно договариваться. При этом крайне важно рассматривать вопрос пересмотра квот в контексте общей стратегии развития экспорта. Очевидно, что квоты надо пересматривать системно, не ограничиваться при этом только аграрным сектором или металлургией", – резюмирует Владимир Коваль.

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