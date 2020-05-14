Доступное жилье для переселенцев: когда власть вспомнит о нуждах внутренне перемещенных лиц

В Государственном бюджете на 2020 год больше не предусмотрены 100 млн грн, которые ранее были заложены на программу "Доступное жилье" (помощь государства для приобретения жилья переселенцам, воинам АТО-ООС, молодежи). Эти изменения в главном финансовом документе страны появились после его пересмотра в апреле. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения, есть ли шанс, что после прихода траншей МВФ власть вспомнит о нуждах переселенцев.

Жилье для переселенцев должно быть в приоритете

"Действительно, изменениями в госбюджет, внесенными недавно, финансирование программы "Доступное жилье" на 2020 год было приостановлено, – говорит правовой аналитик БФ "Право на захист" Элина Шишкина. – Из программы просто забрали все деньги. Почему так произошло? Возможно, искали средства для пополнения фонда борьбы с COVID-19. Однако нужно ли было для этого прекращать финансирование программы на целый 2020 год? Конечно, нет".

Жилье для переселенцев – это самая острая проблема, напоминает эксперт. Если ее решить, фактически решаются несколько других основных проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и среди них полноценная реинтеграция переселенцев в принимающие общины.

"По моему мнению, проблемы ВПЛ всё равно должны быть в приоритете государства, – продолжает Элина Шишкина. – Не могу однозначно сказать, будет ли определенная сумма из транша МВФ потрачена на финансирование жилищных программ для ВПЛ. Конечно, хотелось бы, но у меня нет такой уверенности".

Аналитик БФ "Право на захист" напоминает, что недавно правительством было одобрено соглашение с Германией о выделении Украине транша на приобретение жилья для переселенцев.

"Пока неизвестно, будут ли эти средства потрачены на приобретение постоянного жилья для ВПЛ или временного. В любом случае – правильное направление средств могло бы действительно помочь, по крайней мере, определенному количеству переселенцев, решить их жилищные проблемы", – резюмирует Элина Шишкина.

Почему переселенцы не требуют денег на жилье

Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова уверяет, что многие внутренне перемещенные лица были в шоке, узнав, что при пересмотре бюджета урезали даже немногочисленные программы, связанные с ВПЛ.

"Люди, которые уже взяли жилье по "урезанным" программам, были в полной растерянности. Ко всему этому еще и карантин, и коронавирус, – отмечает Наталья Веселова. – Вроде как отстояли возмещение (частично) со стороны государства кредитов по "Доступному жилью". Но и всё. На финансирование этой программы уже для других денег нет. Появятся ли они при новом пересмотре бюджета? Сомневаюсь. Деньги дают лишь тем, кто требует, а переселенцы в этом смысле не активны. Они не умеют "давить". А нынешняя власть, как и прошлая, считает, что раз не буянят – ну и не надо им ничего выделять".

К тому же, подчеркивает эксперт, денег нет и взять негде. Слишком огромный провал в экономике и с наполнением бюджета создала и новая власть, и создавшиеся в связи с корона-кризисом обстоятельства.

"Еще один немаловажный момент. Президент пытается выполнить свои предвыборные обещания и закончить войну. Как можно быстрее. Даже если не достигнет результата как такового, он создает некие предпосылки для урегулирования. При этом то, какого качества будет мир, никого, похоже, не интересует, – отмечает Наталья Веселова. – Мы уже видим, как без Украины обсуждаются вопросы Донбасса между РФ и Германией. Украина уже не субъект переговорного процесса. По этой причине никто особо не будет интересоваться проблемами переселенцев. Прошлая власть считала, что быстро закончим войны. Эта идет по тем же стопам. В итоге размышляют так: зачем выделять деньги переселенцам, которые, по мнению официального Киева, после окончания конфликта вернутся домой. Вот только исследования показывают, что от трети до половины переселенцев по разным причинам назад уже не вернутся. А существенной поддержки от государства как не было, так и нет".

Деньги получат, но не все

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко напоминает, что в прошлом году властями декларировалось увеличение ассигнований на доступное жилье для ВПЛ, для ветеранов войны на Востоке Украины.

"В конце года говорилось, что 779 семей ВПЛ и 415 семей участников АТО заключили соглашения с государственным фондом Поддержка молодежного жилищного строительства, – говорит Юлия Тищенко. – Конечно, реальное число нуждающихся в жилье и условий для его приобретения намного больше. Не решение этих вопросов – это социальная проблема, проблема адаптации и реинтеграции семей. И в интересах государства найти правильные ответы, несмотря на кризис и карантинные мероприятия".

Вероятно, отмечает аналитик, нужно искать другие пути решения жилищных проблем этих семей. Ведь и в прошлые годы приобретение жилья через государственные программы было минимальным. А для ВПЛ именно вопрос крыши над головой – одна из главных проблем. И переселенцы, которых у нас официально около 1,4 миллиона, как правило, решают ее самостоятельно.

Ранее "Комментарии" писали, что Германия выделит Украине 25,5 млн евро на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.

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