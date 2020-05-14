Создание рабочих мест в Украине: пустое вливание средств и “путь Голобородько”

Правительство Украины планирует в течение месяца создать 154 тысяч рабочих мест в сфере строительства дорог, 150 тысяч – в благоустройстве и 85 тысяч – в сельском хозяйстве. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти инициативы, а также рассказали, где еще можно создать новые рабочие места, чтобы перезапустить или переформатировать отечественную экономику в условиях кризиса.

Спрос на работников в региональном разрезе

Проблема в том, что в условиях вероятного кризиса основная масса высвобождающихся работников – не люди физического труда, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Это могут быть сфера торговли, общепита, турсервиса и так далее. И они вряд ли будут искать работу в строительстве или сельском хозяйстве, – говорит эксперт. – На эти рабочие места, возможно, могли бы претендовать высвобожденные разнорабочие и часть трудовых мигрантов. Но их немного".

Безработица в условиях нынешнего кризиса будет иметь структурный характер, уверен Ярослав Жалило. Он также отмечает, что не задача правительства – создавать постоянные рабочие места.

"Кроме, разве что, некоторых бюджетных сфер, типа соцпомощи. При этом мне совершенно непонятно, как государство будет создавать рабочие места в сельском хозяйстве, – говорит эксперт. – Задача правительства – способствовать развитию бизнеса, который и будет создавать рабочие места в разных секторах".

Поэтому, подчеркивает Ярослав Жалило, основное влияние на рынок труда должны оказать либерализация и стимулирование предпринимательства, инвестиционной деятельности, в особенности в трудоизбыточных территориях.

"В коротком периоде государство может также способствовать информации о спросе на работников в региональном разрезе, осуществлять переподготовку, – считает эксперт. – В среднесрочном периоде – прогнозирование рынков труда и организация профессиональной подготовки и государственного заказа в вузах. Возрастает роль регионов и ОТГ: они могут и сами создавать рабочие места в коммунальной сфере, и привлекать бизнес, и прогнозировать спрос на работников и формировать профессиональную подготовку".

Создание мощностей

Сейчас рабочие места следует создавать в тех сферах, которые способны генерировать добавленную стоимость. В других случаях, это будет пустое вливание средств, уверена доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.

"Сегодня мы столкнулись с серьезными проблемами. Украина продолжает оставаться сырьевым придатком развитых экономик мира. Поэтому сейчас появился уникальный шанс для нашей страны переориентировать национальную экономику на производство готовой продукции, – подчеркивает Ольга Ходаковская. – С одной стороны, это ослабит импортозависимость Украины. С другой – обеспечит рост ВВП страны. Поэтому и создание рабочих мест должно ориентироваться на сферы, которые обеспечивают производство продукции с большей добавленной стоимостью".

По словам эксперта, до сих пор мы продолжаем импортировать большое количество продукции фармацевтической промышленности, где отрицательное внешнеторговое сальдо, по данным 2019 года, составляет 1891 млн долларов.

"То есть мы в разы импортируем больше, чем покупаем на мировых рынках, – поясняет доктор экономических наук. – То же самое касается моющих средств, мыла, стиральных порошков, бумаги и картона, текстильных и керамических изделий, стекла, готовой пищевой продукции, полуфабрикатов, кормов. И данный перечень не является исчерпывающим... Однако в значительной степени Украина могла бы производить эту продукцию внутри страны".

Внимания заслуживает и такое направление как создание мощностей, а соответственно и рабочих мест в сфере переработки и утилизации отходов, уверена Ольга Ходаковская.

"Проблема отходов является чрезвычайно актуальной не только для Украины, – подчеркивает эксперт. – Сейчас вся планета утопает в мусоре. Сортировочные линии понемногу появляются в Украине. А вот с перерабатывающими заводами пока ситуация продвигается медленно. Конечно, одномоментно создать рабочие места в упомянутых сферах не получится, но и служить они будут не один день. Это – капитальные, долгосрочные проекты, над которыми нужно работать, если мы хотим преодолеть сырьевое ярмо и вырваться из ямы, в которой сидим уже не один год".

“Не мешать”

Строительство дорог это конечно хорошо, отмечает политолог Андрей Горбенко. Но это – лишь временные рабочие места, да еще и с низкой квалификацией. А значит – там низкие зарплаты. Потому экономике это мало поможет.

"Для того, чтобы помогать экономике, нужно не мешать создавать рабочие места мелкому и среднему бизнесу. А для этого необходимо менять налоговую систему. На что правительство совершенно не готово", – уверен эксперт.

К тому же, подчеркивает Андрей Горбенко, на строительстве дорог больше украдут, чем построят или выдадут зарплат на созданных трудовых местах.

"И тут Зеленский довольно символично повторяет путь своего героя Голобородько из скетча про строительство дорог, – считает политолог. – Потому эти заявления скорее похожи на глупую шутку, чем на "борьбу с кризисом".

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