Ломбарды-обменники: названы плюсы и минусы новых правил работы ломбардов в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал Белую книгу "Будущее регулирования деятельности ломбардов". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот секторальный документ о правилах работы ломбардов после того, как Нацбанк станет регулятором рынков небанковских финансовых услуг.

В частности, одним из нововведений для ломбардов является разрешение на совершение обменных операций с валютой.

"Ломбардам пора готовиться к хорошей взбучке на протяжении ближайших пяти лет"

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос обращает внимание, что представленный документ является продолжением Стратегии реформирования финансового сектора до 2025 года.

"Мода каждый раз называть как-то интересно документ стала нас захватывать. Но на эффективность она не влияет, даже скорее сводит на нет преемственность документации, – считает эксперт. – Следует признать, что ломбарды (а еще "обменки") заигрались во вседозволенность. Первое – количество участников рынка настолько возросло, что никакая комиссия с ее секретариатом не справится с валом возможных и действующих проблем. Второе – на рынке сформировались "белые и пушистые" лидеры, которые работаю в ногу со временем, но массовка живет в 90-тых – и мысленно, и морально, и организационно. Третье – финансовая грамотность потребителей финансовых услуг – еще тот уровень непроходимого леса. Кто из заемщиков уличных ломбардов ориентируется, какие документы следует подписать при залоге? О кассовых чеках и расписках об ответхранении просто промолчим. Эту "конюшню" нужно чистить".

Но НБУ, подчеркивает Андрей Кривонос, не привык работать с сектором более 200 субъектов.

"Для него, – продолжает эксперт, – сектор регулирования должен собираться в зале заседание правления. Даже на конференции по разъяснению Сплита нужны были деньги грантодателей и конференц-залы отелей в разных регионах. Максимально заостряю внимание всех – для НБУ больше 200 субъектов – это не рынок, а хаос, не подлежащий регулированию и анализу. Понятно, что теперь НБУ придется учиться новой форме работы. Но тогда нужно принять решение, от чего избавиться во внутренней работе. И пора говорить открыто, что статистика и анализ финансового рынка должны уйти из компетенции НБУ в сегодняшней форме реализации (продолжение реформы Госстата и повышение роли Минэкономики, как бы его сегодня не называли, это – единственное решение)".

Что для самих ломбардов, то они тоже пострадают, уверен Андрей Кривонос.

"Особенно должны пострадать нелидеры – полномочий НБУ на сегодня достаточно, чтобы привлечь полицию и суды для вычищения рынка от "черных" ломбардов, – подчеркивает эксперт. – А у них точно есть двойные комиссии, расширение перечня принимаемых товаров в залог без наличия персонала с соответствующими знаниями, отсутствие оборудования для оценки предмета залога. Ну и – нарушение требований к помещениям, согласно лицензионным условиям. Онлайн-ломбард – в нашем регулировании еще то мошенничество! Ломбардам пора готовиться к хорошей взбучке на протяжении ближайших пяти лет. Клиентам – к поднятию цен и уменьшению количества точек "быстрых денег под залог". А псевдофинансистам – к уголовным срокам".

"Имеем все шансы увидеть соревновательный процесс между Нацбанком и парламентом в части подхода к регулированию рынка финуслуг"

Деятельность ломбардов очень часто (и небезосновательно) подвергается критике из-за непрозрачности, скупки краденого имущества, сокрытия реальных показателей и так далее, подчеркивает политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Отдельного закона, который бы регулировал деятельность ломбардов в Украине, на сегодня нет, – говорит эксперт. – Правовое регулирование осуществляется на основании существующего закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" и разработанного госкомиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины положения о порядке предоставления финансовых услуг ломбардами. Положение четко фиксирует, что ломбарды имеют право выдавать кредиты исключительно физическим лицам".

Валерий Клочок отмечает, что по состоянию на конец первого полугодия 2019 года в Государственном реестре финансовых учреждений насчитывалось 343 ломбарда и 6120 обособленных подразделений ломбардов, активы которых составляли более 4 млрд. А объемы услуг (предоставленных кредитов) переваливали за 10 млрд. в год.

"Несмотря на "отсутствие регулирования на уровне специального закона основ создания ломбардов и их деятельности в Украине", представители правящей коалиции в конце прошлого года зарегистрировали соответствующий проект закона о ломбардах и ломбардной деятельности (№ 2674 от 26.12.2019), – продолжает эксперт. – Впрочем центробанк не видит необходимости в принятии отдельного закона "О ломбардах и ломбардной деятельности". Деятельность ломбардов будет регулироваться будущим законом "О финансовых компаниях" вместе с другими видами деятельности по предоставлению финансовых услуг без повышенного риска – факторингом, финансовым лизингом и кредитованием финансовыми компаниями. Поэтому мы имеем все шансы увидеть соревновательный процесс между Нацбанком и парламентом в части подхода к регулированию рынка финуслуг".

По мнению эксперта, подготовленная НБУ Белая Книга "Будущее регулирования деятельности ломбардов", учитывая концептуальность подхода к вопросу урегулирования деятельности ломбардов, заслуживает внимания. Так, Валерий Клочок отмечает целесообразность в:

- защите прав клиентов ломбардов;

- повышении уровня информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования;

- упрощении требований к ломбардам относительно помещения и места оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов;

- предоставлении возможности осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

"Последний пункт если и будет противоречивым, то только в части конкуренции операторов, предоставляющих такие услуги, – считает эксперт. – Тем более, очень показательным в этой части является стремление Укрпочты расширить свои финансовые услуги до уровня банка. Соответствующий законопроект уже не первый созыв находится в парламенте. Что касается инициативы НБУ по регулированию деятельности ломбардов, то пока не готов сам законопроект давать оценку механизмов регулирования достаточно сложно. Тем более непонятно, какую именно роль примеряет на себя Нацбанк в этом процессе – и какую оставит Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков небанковских финансовых услуг".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Нацбанке подсчитали прибыль банковского сектора Украины.

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