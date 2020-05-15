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В Cartier рассказали о перспективах развития экономики в ближайшие три года

Экономическое развитие является ключевым фактором для компаний класса люкс, поскольку люди, как правило, покупают дорогие часы и ювелирные изделия, когда они уверенны в стабильном будущем

сегодня, 21:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Cartier рассказали о перспективах развития экономики в ближайшие три года

Французский дом по производству часов и ювелирных изделий Cartier, материнской компанией которого является швейцарская фирма Richemont, сообщила о падении годовой прибыли на 67% в пятницу и заявила, что воздействие коронавируса может продолжаться до трех лет, несмотря на признаки восстановления в Китае.

Richemont, которая также производит часы Piaget, IWC и Vacheron Constantin, заявила, что ее результаты в этом году будут зависеть от эпидемии, которая, в свою очередь, способствовала закрытию магазинов и подавленным потребительским настроениям.

Председатель компании Иоганн Руперт сказал, что другим странам, вероятно, будет трудно следовать за Китаем, первой страной, пострадавшей от вспышки COVID-19, и вернуться к нормальной жизни.

Руперт, известный своими пессимистичными экономическими взглядами, сравнил эту вспышку с "цунами, которое движется с востока на Запад".

В период с января по март нынешнего года продажи компании упали на 18 из-за пандемии. В результате пришлось сократить производство на часовых и ювелирных заводах, а также рассмотреть возможность снижения выплат акционерам.

Вторая по величине в мире люксовая группа заявила, что чистая прибыль за год к концу марта упала на 67% до 931 млн евро, при этом ранее аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1,29 млрд евро. Продажи выросли на 2% до 14,2 млрд евро, что соответствует оценкам.

Основной удар спада пришелся на часовые бренды компании Richemont: операционная прибыль упала на 20%, а продажи упали на 4%. Ювелирные изделия были более устойчивы: продажи выросли на 2%, а операционная прибыль упала 7%.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал Белую книгу "Будущее регулирования деятельности ломбардов". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот секторальный документ о правилах работы ломбардов после того, как Нацбанк станет регулятором рынков небанковских финансовых услуг.

В частности, одним из нововведений для ломбардов является разрешение на совершение обменных операций с валютой.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-richemont-results-idUSKBN22R0P4?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3AC6t_UX-ZQa0zNcIMUfqZPPuF0R_n2aQzIuevoo7OYm93u1gixp7le84
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