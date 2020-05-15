В Cartier рассказали о перспективах развития экономики в ближайшие три года

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Французский дом по производству часов и ювелирных изделий Cartier, материнской
компанией которого является швейцарская фирма Richemont, сообщила о падении
годовой прибыли на 67% в пятницу и заявила, что воздействие коронавируса может
продолжаться до трех лет, несмотря на признаки восстановления в Китае.
Richemont, которая также производит часы Piaget, IWC и Vacheron Constantin,
заявила, что ее результаты в этом году будут зависеть от эпидемии, которая, в
свою очередь, способствовала закрытию магазинов и подавленным потребительским
настроениям.
Председатель компании Иоганн Руперт сказал, что другим странам, вероятно,
будет трудно следовать за Китаем, первой страной, пострадавшей от вспышки
COVID-19, и вернуться к нормальной жизни.
Руперт, известный своими пессимистичными экономическими взглядами, сравнил
эту вспышку с "цунами, которое движется с востока на Запад".
В период с января по март нынешнего года продажи компании упали на 18 из-за
пандемии. В результате пришлось сократить производство на часовых и ювелирных
заводах, а также рассмотреть возможность снижения выплат акционерам.
Вторая по величине в мире люксовая группа заявила, что чистая прибыль за
год к концу марта упала на 67% до 931 млн евро, при этом ранее аналитики
прогнозировали прибыль компании на уровне 1,29 млрд евро. Продажи выросли на 2%
до 14,2 млрд евро, что соответствует оценкам.
Основной удар спада пришелся на часовые бренды компании Richemont:
операционная прибыль упала на 20%, а продажи упали на 4%. Ювелирные изделия
были более устойчивы: продажи выросли на 2%, а операционная прибыль упала 7%.
Напомним, Национальный банк
Украины опубликовал Белую книгу "Будущее регулирования деятельности
ломбардов". Эксперты
проанализировали для издания "Комментарии" этот секторальный документ о
правилах работы ломбардов после того, как Нацбанк станет регулятором рынков
небанковских финансовых услуг.
В частности, одним из нововведений для ломбардов является разрешение на совершение обменных операций с валютой.
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