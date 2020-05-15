Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов

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Сегодня, 15 мая, Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение,
согласно которому Всемирный банк выделит 135 млн долл. на дополнительное
финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Об этом
сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В сообщении указано, что 35 млн долл. из этой суммы должны быть направлены
на меры усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии коронавируса
COVID-19.
Остальные деньги планируют потратить на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения.
Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный
банк выделит Украине дополнительно 135 млн долл. на усовершенствование
медицинских услуг на местах, в условиях распространения коронавирусной инфекции
COVID-19. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деньги будут направлены на
закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины
и внедрение в регионах медицинской реформы.
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