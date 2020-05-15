Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов

Сегодня, 15 мая, Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение, согласно которому Всемирный банк выделит 135 млн долл. на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



В сообщении указано, что 35 млн долл. из этой суммы должны быть направлены на меры усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии коронавируса COVID-19.

Остальные деньги планируют потратить на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительно 135 млн долл. на усовершенствование медицинских услуг на местах, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы.

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