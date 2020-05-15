Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.05.2020

BTC/USD

9377.32

ETH/USD

195.65

LTC/USD

42.74

НБУ 16.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов
НОВОСТИ Все новости

Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов

Основную часть денег в Украине планируют потратить на закупку современного оборудования для больниц

15 мая 2020, 23:18
Автор:

• Татьяна Веремеева

Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов

Сегодня, 15 мая, Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение, согласно которому Всемирный банк выделит 135 млн долл. на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении указано, что 35 млн долл. из этой суммы должны быть направлены на меры усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии коронавируса COVID-19.

Остальные деньги планируют потратить на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительно 135 млн долл. на усовершенствование медицинских услуг на местах, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...