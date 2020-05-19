Франция и Германия хотят создать фонд на 500 млрд евро для спасения экономики европейских стран

Франция и Германия предложили создать фонд в 500 млрд евро для предоставления субсидий странам Европейского Союза, которые пострадали больше остальных из-за пандемии коронавируса. Этот фонд должен помочь восстановиться этим стран, не влезая в новые долги. Об этом пишет Reuters.



Договор между странами не является гарантией того, что Евросоюз одобрит эту идею. Но, как пишет издание, скорее всего основные моменты все же будут приняты.

Париж и Берлин хотят, чтобы у фонда в 500 миллиардов евро была четкая конечная дата, до которой будут выделены средства. Согласно плану деньги будут заимствованы на рынке Европейской комиссией, которая должна использовать свой рейтинг для получения наиболее низкой ставки, скорее всего, равную нулю процентов.

Комиссия будет направлять деньги через долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы, предварительно загружая его в первые годы, главным образом для финансирования инвестиций в переход ЕС к "зеленой" и цифровой экономике, а также для исследований и инноваций.

Поскольку комиссия будет занимать деньги, она должна будет их вернуть. Эти деньги поступят из будущих долгосрочных бюджетов ЕС после 2027 года. Неясно, будут ли будущие бюджеты получать дополнительные доходы от более высоких национальных взносов или от новых налогов, введенных правительствами и назначенных ЕС, или от их сочетания.

Эти субсидии требуют четкого обязательства государств-членов следовать разумной экономической политике и амбициозной программе реформ.

Ранее "Комментарии" писали, что Минфин подвел итоги государственной программы доступных кредитов "5-7-9". В программе участвовали девять банков-партнеров. В общей сложности они выдали 462 кредита. Предприниматели получили 283,5 млн грн, что составляет 10, 3 млн долларов по курсу Нацбанка.

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