Украина более чем в два раза сократила экспорт сахара

Экспорт украинского сахара сохранился более чем в два раза. Такую статистику приводит ассоциация "Укрцукор".

Так, пресс-служба компании сообщает, что в апреле экспорт сахара составил 9,1 тыс. тонн, когда месяцем ранее, в марте, объем продаж сахара за рубеж составил 19,6 тыс. тонн.

Мартовское оживление на Лондонской бирже позволило украинским экспортерам реализовать на внешние рынки до 20 тыс. тонн сахара.

Крупными покупателями оказались такие страны как Ливия (7 тыс. тонн), Турция (4,8 тыс. тонн) и Палестина (3,7 тыс. тонн).

"Уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских производителей, поэтому за апрель мы снова вернулись к привычным объемам за месяц - 9,1 тысячи тонн", – отмечается в сообщении.

Апрельская география поставок не претерпела больших изменений. Турция закупила у Украины 5,7 тысячи тонн сахара, Ливия – 0,8 тысячи тонн, Молдова и Румыния – по 0,6 тысячи тонн.

Общее количество экспортируемого сахара за восемь месяцев составило 67, 4 тыс. тонн, что в четыре раза меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2019 году лидером украинского экспорта стало подсолнечное масло. Его доля в структуре экспорта нашей страны составила 7,9%.







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