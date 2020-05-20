Отголоски Brexit: какую выгоду может получить Украина от нового «глобального тарифа» Великобритании

Великобритания разработала свой "тарифный план" после Brexit. Он, в частности, предусматривает снижение импортных пошлин на многие товары. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как этим могла бы воспользоваться Украина, и что наша страна могла бы применить у себя.

Торговля Украины и Британии

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов поясняет, что Великобритания опубликовала драфт тарифного плана, который вступит в силу с 2021 года, с окончанием переходного этапа Brexit.

"Снижение ввозных пошлин на товары, которые Британия не производит, к сожалению, мало затронут сферу торговли Украины и Британии. Ведь подпадающие под льготы товары составляют меньше 1% от украинского экспорта в Британию (холодильники, отвертки, посудомоечные машины, и т.д.), – говорит Адриан Пантюхов. – Украина ежегодно вывозит в Королевство товаров на 0,5-0,6 млрд долл. (1,3% от объемов экспорта). Из них 45% – это товары пищевой отрасли, 30% – черные металлы. Но Великобритания не намерена подвергать внутреннего производителя жесткой конкуренции, что оставляет пищевую отрасль и черные металлы – системообразующие товары торговых отношений двух стран, с прежним уровнем тарифной нагрузки".

По словам экономического эксперта, в общем и целом, изменения тарифного плана Британии для государств, с которыми не были заключены договоры о свободной торговле, не будут иметь решающего значения в торговых отношениях между странами.

"Стоит отметить что, начиная с января 2020 года, Украина и Великобритания находятся на пути к подписанию соглашения о свободной торговле, – продолжает Адриан Пантюхов. – В мае министр экономики Украины Игорь Петрашко после встречи с послом Соединенного Королевства в Украине заявил, что соглашение о политическом сотрудничестве и свободной торговле будет подписано в ближайшее время, чтобы вступить в силу с окончанием переходного этапа Brexit. Освобождение от ввозных пошлин товарооборота между двумя государствами может свидетельствовать о начале следующего этапа в международных отношениях между Украиной и Британией. Усиление связей с одной из европейских стран-лидеров с инвестиционным потенциалом – необходимость для Украины. В долгосрочной перспективе подписание соглашения с Королевством будет основой для заключения тесных отношений и привлечения прямых инвестиций с других развитых стран".

Тарифные квоты

Доктор экономических наук, завотделом Института "Growford" Татьяна Богдан отмечает, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии не относится к числу важных торговых партнеров Украины.

"В 2019 году в эту страну украинскими поставщиками было экспортировано товаров на 628,1 миллиона долларов США, что составляет 1,3% суммарного экспорта товаров из Украины. В то же время, стоимостные объемы экспорта услуг из Украины в Великобританию составили 583,5 миллиона долларов или 3,8% суммарного экспорта украинских услуг", – приводит данные эксперт.

По словам Татьяны Богдан, основными категориями экспортируемых из Украины в Великобританию товаров являются:

• черные металлы (экспортная выручка за 2019 - 206,4 млн долл.),

• зерновые культуры (134,5 млн долл.),

• жиры и масла животного или растительного происхождения (80,9 млн долл.),

• электрические машины (43,2 млн долл.),

• семена и плоды масличных растений (13,3 млн долл.),

• древесина и изделия из древесины (12,8 млн долл.).

"К выходу Великобритании из ЕС украинский экспорт в эту страну регулировался положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, составной частью которого является Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, – продолжает доктор экономических наук. – Украина как подписант настоящего Соглашения в 2014 году получила максимально благоприятные условия для экспорта своей продукции в ЕС, кроме продукции сельского хозяйства. После выхода Великобритании из ЕС Украина теряет возможности для льготного экспорта на британский рынок (в рамках режима свободной торговли с ЕС) и подпадает под действие внешнего тарифа Великобритании".

Новый "глобальный тариф" Великобритании, который начнет действовать с 2021 года, потенциально сокращает объемы украинского экспорта в той части, которая не подпадает под действие нулевого тарифа, подчеркивает Татьяна Богдан.

"Этот тарифный план предусматривает, что около 40% импорта в Великобританию будет регулироваться импортными тарифами, – продолжает эксперт. – Именно в этой части Украина может получить максимально невыгодные условия. Так, правительство Великобритании уже провозгласило, что в целях защиты британских фермеров он введет повышенные тарифы на импорт в Британию мяса птицы, говядины и баранины. Для Украины достаточно болезненным может стать тарифное ограничение импорта мяса птицы, поскольку мы уже стали весомым поставщиком этой продукции на рынки европейских стран".

В целом после Brexit для Украины рынок Великобритании не будет иметь очевидных преимуществ, сравнительно с рынком ЕС, более вместительным и диверсифицированным, уверена Татьяна Богдан.

"Одна из возможностей, которой могут воспользоваться украинские экспортеры промышленной продукции – это более либеральные технические нормативы, продуктовые стандарты и правила подтверждения соответствия продукции, которые, вероятно, будут действовать в Великобритании с 2021 года, – продолжает экономист. – В настоящее время технические нормативы и стандарты, установленные ЕС для импорта из Украины, чрезвычайно затратны для национальных производителей и заметно тормозят экспорт украинской промышленной продукции в ЕС".

Оценивая последствия изменений торговых отношений с Великобританией, Татьяна Богдан обращает внимание на такой положительный аспект. Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС предусмотрены тарифные квоты на импорт в ЕС широкой номенклатуры сельскохозяйственной продукции. Такие квоты лоббируют интересы фермеров и ограничивают украинский экспорт.

"Так, Приложением I-А1 раздела IV Соглашения об ассоциации определена совокупность тарифных квот для импорта в ЕС говядины, свинины, баранины, мяса птицы, молока, сливок, сухого молока, сливочного масла, яиц, меда, чеснока, сахара, пшеницы мягкой, ячменя, овса, кукурузы, муки, крахмала, грибов, томатов, виноградного и яблочного соков, сахарной кукурузы, продукции из сахара, этанола, сигарет, продуктов переработки солода и крахмала, – перечисляет Татьяна Богдан. – Если Великобритания откажется от применения тарифных квот, то украинские производители продовольствия и сельскохозяйственного сырья (которые уже отвечают продуктовым стандартам и требованиям ЕС) получат более выгодные условия для экспорта на британский рынок по сравнению с рынком ЕС. Это будет касаться экспорта зерновых культур, муки, крахмала, этанола, молока, молокопродуктов, яиц, меда, сахарной изделий, грибов, соков, сигар и сигарет".

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