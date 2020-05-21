Юрий Голик представил полную карту всей социальной инфраструктуры Украины

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Это касается в том числе инфраструктуры. Теперь все желающие могут увидеть полную картину объектов социальной инфраструктуры в стране. Представил карту в Facebook Юрий Голик.

"Открою страшную, наверное, тайну для многих чиновников, но есть тестовый вариант карты инфраструктуры Украины, созданной нами осенью прошлого года и ее копия на сайте Кабинета Министров gis.kmu.gov.ua. На этой карте нанесены все школы, детские садики, больницы, клубы, дороги, библиотеки, кинотеатры, ДЮСШ, стадионы, спортивные центры, суды, ЦНАПы и т.д.", - сообщил Голик.

Государство ежегодно тратит десятки миллиардов гривен на содержание инфраструктуры. Но никто не задавался вопросом – почему мы тратим именно столько.

"Возможно, где-то нужна школа, а ее нет, а где-то в школе учится 50 человек, при ее мощности в 500 учащихся. Повсеместно переполнены детские садики. А в ЦНАП жителю вот этого населенного пункта нужно ехать два часа. А вот из этой точки до ближайшей больницы не 20 минут везти больного на скорой, а полтора часа", - рассуждает Голик.

Он напомнил, что в программе действий предыдущего правительства были прописаны четкие KPI (критерии эффективности) для каждой мережи. К примеру, школьный автобус должен доставлять детей не более чем за 30 минут по хорошим дорогам; семейный доктор или фельдшер находится не далее чем в 7 км; полиция приезжает на вызов за 10 минут в городе и за 20 в сельской местности; дети из интернатов в течение месяца попадают в малый групповой дом или групповой дом семейного типа.

"Для того, чтобы эти KPI были достигнуты, на карту были нанесены все мережи и проведен анализ по каждой из них. Где KPI выполняются, где нет. Где каких объектов инфраструктуры достаточно, где нет", - поясняет Голик.

"Единственное, чего мы с Дмитрием Дубилетом не успели сделать - привязать к этой карте данные бюджетов всех уровней, чтобы каждый мог щелкнуть на условную школу и посмотреть сколько финансирования выделяется на нее из бюджетов каких уровней", - добавил он.

Следующим шагом будет создание карты идеальной инфраструктуры в границах идеальных ОТГ, "сложенных математически, а не на основании "договорняков" с местными князьками".

Голик поблагодарил сотрудников министерства, собравших необходимую информацию, благодаря чему каждый желающий может увидеть комплексную картину инфраструктуры.





Ранее он представил лица "Великого будівництва" - людей, которые своими руками воплощают в жизнь масштабный инфраструктурный проект, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.





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