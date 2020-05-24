Украинцам могут отменить льготы на электроэнергию - все дело в "зеленом" тарифе

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала отмену льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт-часов для населения с 1 октября 2020 года, чтобы обеспечить оплату "зеленого тарифа" производителям солнечных и ветровых электростанций. Об этом сообщил Бизнес Цензор со ссылкой на свои источники в Минэкоэнерго и проект Меморандума о взаимопонимании с инвесторами солнечных и ветровых электростанций.

Согласно проекту меморандума, от отмены льготного тарифа для населения с 1.10.2020 Минэкоэнерго рассчитывало дополнительно собрать с населения на энергорынок 3,1 млрд. грн. В годовом исчислении население должно было бы заплатить 11,6 млрд. грн. Таким решением Минэнерго фактически предлагает собрать с населения средства, необходимые для оплаты зеленым. Кроме того, дополнительные затраты предполагается переложить на промышленность и поднять тариф Укрэнерго.

Бизнес Цензор уточняет, что проект меморандума был представлен президенту Владимиру Зеленскому, однако он отказался его утвердить.

По-видимому, это означает, что Минэнерго не смогло договориться с производителями "зеленой" электроэнергии об условиях, позволяющих преодолеть кризис в энергетике. Новый проект меморандума не соответствует изначальным договоренностям с Минэнерго и предполагает - для производителей солнечной электроэнергии снижение тарифа на 15% (вместо 25%), а для производителей ветровой электроэнергии на 7,5% (вместо 12,5%)

Напомним, "зеленая" генерация производит 8% электроэнергии, при этом на долю альтернативной энергетики приходится 26% всех платежей в системе. В Украине тариф для производителей электроэнергии самый высокий в Европе и составляет 4,27 грн. Для сравнения атомная генерация продает э/э по 57 коп.

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