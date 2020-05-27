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Главная Новости Бизнес экономика Аграрии выйдут на акции против квотирования импорта минеральных удобрений
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Аграрии выйдут на акции против квотирования импорта минеральных удобрений

Председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник анонсировал акцию протеста против квот на минеральные удобрения

27 мая 2020, 15:04
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Аграрии выйдут на акции против квотирования импорта минеральных удобрений

Завтра, 28 мая, в городах и селах Украины запланированы акции протеста аграриев против намерения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства ввести квоты на импорт минеральных удобрений в Украине. Об этом заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

Как ранее сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из ЕС, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года. Аграрии, эксперты, народные депутаты выступили против квотирования, поскольку оно укрепит монополию Ostchem Дмитрия Фирташа и спровоцирует рост цен на внутреннем рынке удобрений.

"К сожалению, аграрии снова вынуждены выходить на улицы, потому что наш диалог с министерством превратился в монолог. Наши аргументы и цифры наталкиваются на одну позицию: у нас такие намерения", – заявил Иван Слободяник.

Он также сообщил, что все аграрные ассоциации выступили против планов министерства и озвучили свою позицию на совещании в Офисе Президента Украины. Категорически против квотирования также Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. "Однако министерство по-прежнему нас не слышит. Вместо того, чтобы заниматься полевыми работами, аграрии вынуждены отстаивать свою позицию на акциях протеста", – подчеркнул председатель Всеукраинского конгресса фермеров.

Напомним, в 2010 году Ostchem Фирташа за деньги Газпромбанка выкупил четыре частных завода по производству минудобрений, а на два других назначил лояльный менеджмент. Установление монополии привело к подорожанию удобрений для сельхозпроизводителей сразу на 30-40%. С 2014 года началась либерализация рынка минудобрений. Была отменена регистрация и сняты ограничения для выхода на украинский рынок производителей из Турции, Болгарии, Польши, Литвы, Марокко и др. В результате цены на удобрения и себестоимость сельхозпродукции снизились, приблизившись к уровню европейских.




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