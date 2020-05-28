ТОП-5 проблем на рынке труда Украины

Большинство проблем украинского рынка труда связаны не с коронавирусом, заявил глава Национального банк Украины Яков Смолий в рамках ежегодной исследовательской конференции "Рынок труда и монетарная политика". Об этом сообщают "Комментарии".



Во-первых, рассказал Смолий, годами одной из системных проблем украинской экономики было несоответствие навыков соискателей работы тем требованиям, которые устанавливают работодатели.

"Согласно результатам опроса бизнеса, еще в конце прошлого года треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди ключевых факторов, которые ограничивают производство. Отчасти именно поэтому, несмотря на значительный спрос бизнеса на рабочую силу, уровень безработицы в 2019 году был достаточно высоким", - сказал он.

Смолий отметил, что не последнюю роль в этом играет то, что украинская система образования не успевает за изменениями современного рынка труда, которые происходят в связи с глобализацией и технологическим прогрессом.

"В результате, по оценкам Госстата, в Украине около трети работников с высшим образованием работали по профессии, которая не нуждается в таковом. Это один из самых высоких показателей в Европе", - заявил глава НБУ.

Во-вторых, негативным фактором названа низкая продуктивность труда.

"Продуктивность труда, несмотря рост на протяжении последних 15 лет, все еще остается низкой. Согласно рейтингу МОТ, по этому показателю мы находимся во второй сотне среди стран мира, - сообщил Смолий. - В 2019 году производительность труда в Украине была ниже не только по сравнению со странами ЕС, но и с некоторыми постсоветскими государствами".

В-третьих, не менее серьезной проблемой для рынка труда Украины является сокращение и старение населения.

"Украина занимает 12 место в мире по темпам сокращения населения, по данным Всемирного банка. В общем на 10 работающих в Украине приходится 11 пенсионеров, - сообщили в НБУ. – Как следствие, Пенсионный фонд требует постоянных докладов из государственного бюджета. Это отвлекает государственные средства от инвестиционных расходов на образование и обусловливает более низкие темпы роста потенциального ВВП".

Смолий добавил, что высокая нагрузка на работающих еще больше усугубляет высокий уровень неформальной занятости. Так, в 2019 году каждый 5-ый работник в Украине был занят неформально.

"По прогнозам, в 2024 году нагрузка на трудоспособное население со стороны людей на содержании вырастет, по сравнению с 2019 годом, на 6%", - отметили в НБУ.

В-четвертых, является проблематичной трудовая миграция. Как сообщили во время конференции, точных данных о числе украинских заробитчан за рубежом нет. Однако, по разным оценкам, их количество достигает около 3 млн человек, часть из них – отправляются на сезонные работы.

"В прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн наших граждан" – такие оценки есть у НБУ.

Смолий добавил, что трудовая миграция для Украины бьет не только по рынку труда, но и делает экономику зависимой от денежных переводов. По его словам, наша страна занимает 12 место в мире по абсолютной сумме денежных переводов и входит в топ-15 по их соотношению к ВВП, кроме островных стран.

В-пятых, в ходе конференции был отмечен низкий уровень участия женщин в рабочей силе.

"В Украине по сравнению с Европой недостаточно привлечены женщины в рабочей силе. Если уровень участия мужчин в рабочей силе среди населения 15 лет и старше составляет 65%, то женщин – 49%", - заявил глава Нацбанка.

В частности это связано с осложненным доступом к услугам по уходу за детьми и низкой распространенностью дистанционных форм занятости.

Как сообщалось, в Нацбанке рассказали, когда уровень безработицы в Украине достигнет пика, а когда пойдет на спад.

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