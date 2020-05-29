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Главная Новости Бизнес экономика Автоконцерн Renault сократит около 15 000 сотрудников
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Автоконцерн Renault сократит около 15 000 сотрудников

Компания Renault пытается оптимизировать расходы, чтобы выжить в условиях кризиса

сегодня, 05:45
Автор:

Татьяна Веремеева

Автоконцерн Renault сократит около 15 000 сотрудников

Французский автоконцерн Renault заявил о готовности сократить около 15 тыс. сотрудников на своих заводах по всему миру. Увольнения обусловлены планом повышения своей прибыльности стремлением справиться с последствиями падения продаж. Об этом пишет Reuters.

Общее сокращение коснется чуть менее 10% от 180 тыс. сотрудников Renault в мире. Только во Франции численность компании насчитывает 48 500 сотрудников.

В Renault от комментариев отказались. Совет директоров автоконцерна в четверг подписал план по запуску своей программы экономии средств, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Французская группа, которая на 15% принадлежит правительству, ранее в этом году отметила надвигающийся план "no taboo" по сокращению расходов на 2 миллиарда после размещения своего первого убытка за десятилетие в прошлом году.

Это вызывает обеспокоенность в отношении некоторых из его заводов, в том числе во Франции, хотя их закрытие может быть политически чувствительным.

Французское правительство уже заявило, что не подпишет запланированный государственный кредит в размере 5 млрд евро для Renault до тех пор, пока руководство и профсоюзы не завершат переговоры о французской рабочей силе и заводах автопроизводителя во Франции.

Планы Renault по инвестированию и расширению операций в Марокко и Румынии, скорее всего, будут заморожены, сообщила в четверг газета Les Echos, в то время как ее мировые производственные мощности могут быть сокращены на 4 миллиона автомобилей – до 3,3 миллиона.

Реструктуризация следует за сокращением японского партнера Nissan, который закрывает некоторые заводы и планирует стать меньше и эффективнее.

Ранее "Комментарии" писали, что Renault, Nissan и Mitsubishi столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса. Прибыль падает у всех трех автопроизводителей, и тысячи рабочих мест оказались под угрозой, поскольку Renault и Nissan объявят о отдельных планах реструктуризации позже на этой неделе.


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