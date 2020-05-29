Автоконцерн Renault сократит около 15 000 сотрудников

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Французский автоконцерн Renault заявил о готовности сократить около 15 тыс.
сотрудников на своих заводах по всему миру. Увольнения обусловлены планом
повышения своей прибыльности стремлением справиться с последствиями падения
продаж. Об этом пишет Reuters.
Общее сокращение коснется чуть менее 10% от 180 тыс. сотрудников Renault в
мире. Только во Франции численность компании насчитывает 48 500 сотрудников.
В Renault от комментариев отказались. Совет директоров автоконцерна в
четверг подписал план по запуску своей программы экономии средств, сообщил источник,
знакомый с ситуацией.
Французская группа, которая на 15% принадлежит правительству, ранее в этом
году отметила надвигающийся план "no taboo" по сокращению расходов на 2
миллиарда после размещения своего первого убытка за десятилетие в прошлом году.
Это вызывает обеспокоенность в отношении некоторых из его заводов, в том
числе во Франции, хотя их закрытие может быть политически чувствительным.
Французское правительство уже заявило, что не подпишет запланированный
государственный кредит в размере 5 млрд евро для Renault до тех пор, пока
руководство и профсоюзы не завершат переговоры о французской рабочей силе и
заводах автопроизводителя во Франции.
Планы Renault по инвестированию и расширению операций в Марокко и Румынии,
скорее всего, будут заморожены, сообщила в четверг газета Les Echos, в то время
как ее мировые производственные мощности могут быть сокращены на 4 миллиона
автомобилей – до 3,3 миллиона.
Реструктуризация следует за сокращением японского партнера Nissan, который
закрывает некоторые заводы и планирует стать меньше и эффективнее.
Ранее "Комментарии" писали, что Renault,
Nissan и Mitsubishi столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса.
Прибыль падает у всех трех автопроизводителей, и тысячи рабочих мест оказались
под угрозой, поскольку Renault и Nissan объявят о отдельных планах
реструктуризации позже на этой неделе.
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