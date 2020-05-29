Минфин погасил еврооблигации под гарантию США на 1 млрд долларов

Вчера, 28 мая, Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной суммой 1 млрд долл. был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год. В сообщении также указано, что наша страна выполняет долговые обязательства вовремя и в полном объеме. Деньги Украина получила под гарантию США в 2014-2016 гг.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство финансов Украины по итогам аукциона 26 мая привлекло 1,037 млрд грн в государственный бюджет. Инвесторам были предложены номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным – 10,33% (уменьшение на 45 б. п.).

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что прибыльность банков будет находиться под давлением в течение следующих пяти лет из-за низких процентных ставок. Кроме того, в Фонде предостерегают от чрезмерных рисков, когда экономика начнет восстанавливаться.

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