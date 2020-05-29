Обвал цен на электроэнергию в Украине: в НКРЭКУ объяснили, кто может стоять за манипуляциями

На биржевом сегменте рынка электроэнергии происходят манипуляции, которые ведут к обвалу цен на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении на сайте Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно версии НКРЭКУ, такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку “не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины”. Национальная комиссия, проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что ценовой провал на рынке вызвали действия группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед". Вдобавок в последние дни в СМИ, как говорится в заявлении, стартовала целенаправленная информационная кампания по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты", является откровенной клеветой. В частности, относительно действий члена НКРЭКУ Д. Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка", - отмечает комиссия.

В НКРЭКУ говорят, что все решения они принимают коллегиально, с обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей. Члены НКРЭКУ не могут быть лояльны к любым финансово-промышленным группам, а обязаны балансировать интересы производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии, в частности, в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны.

Учитывая столь масштабную кампанию по дестабилизации рынка, на следующее заседание НКРЭКУ вынесли проект решения по определению минимальных цен на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночное время. Это, надеются в комиссии, поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию.

НКРЭКУ совместно с Антимонопольным комитетом Украины также заявили о намерении в ближайшее время принять меры в отношении действий участников рынка.

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