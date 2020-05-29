Повышение зарплат госслужащих: насколько оправдана инициатива правительства

Кабинет министров Украины разработал концепцию реформирования оплаты труда госслужащих для повышения конкурентоспособности и престижа государственной службы. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предлагаемые изменения, а также высказали свои рекомендации.



Повышение зарплат госслужащих: плюсы и минусы

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов обратил внимание на два основных момента.

"С одной стороны – предлагаемое уменьшение премий имеет свои плюсы. Зарплата будет более прозрачной и понятной. Будет меньше ручного управления этими премиями. Очень часто премии являются основным доходом госслужащего – и он всецело зависим от вышестоящих чиновников (назначат они премии или снимут)", – поясняет эксперт УИП.

С другой стороны, продолжает Николай Спиридонов, анонсировано резкое увеличение зарплат чиновников.

"Хотят, чтобы их оклады равнялись неким мифическим зарплатам топ-менеджеров в коммерческой отрасли, – отмечает эксперт. – И это тогда, когда многие украинские министры совершенно не востребованы и неконкурентоспособны в плане трудоустройства в коммерческие предприятия. Такие высокие зарплаты в бедной стране будут совершенно незаслуженными".

Повышение зарплат госслужащих не решит всех проблем

Лишь увеличением зарплат госслужащих проблему госслужбы не решить, уверен эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.

"Госслужба в определенной своей части престижна, потому что на ней можно разбогатеть. Понятно, что речь не о соцработниках, у которых нет возможности для дополнительного незаконного обогащения. А вот на высших постах чиновники живут далеко не на уровне своей зарплаты. Так что поднятие зарплат может быть лишь одним из элементов улучшения работы госслужащих", говорит эксперт.

По словам Константина Матвиенко, важно также образование, современная квалификация, навыки работы в цифровом сегменте, коммуникативные навыки. И, конечно, структурное реформирование многих институций.

"Мы создали огромное количество антикоррупционных органов, но не улучшаем свои позиции в мировых рейтингах борьбы с коррупцией и легкости ведения бизнеса, – подчеркивает эксперт. – Практически каждый чиновник или правоохранительная организация старается влезть в бизнес, взять его под контроль. Сегодняшние разборки перевозчиков со стрельбой в Броварах – тому подтверждение… В Украине следует перезагрузить всю систему госуправления – суды, правоохранительные и контролирующие органы, органы исполнительной власти. Тогда, возможно, система начнет работать так, как работает в цивилизованных странах".

Повышение зарплат госслужащих: необходимы дополнительные реформы

По мнению экономического эксперта Александра Вовченко, госслужба в Украине требует решительного и кардинального реформирования.

"Одна из главных проблем государственной службы – это низкий управленческий уровень системы госслужбы и тенденции к снижению профессионального уровня кадров, которые привлекаются, – говорит эксперт. – Мы наблюдаем, как политическое влияние на государственную службу на постоянной основе разрушает этот институт, нанося непоправимый ущерб всему обществу. Как это происходит в Украине? Государственные органы возглавляют люди не по принципу профессионализма, а по принципу принадлежности или лояльности к правящей политической силе. То есть, являются ее прямыми ставленниками. По такому же принципу "кум-сват-брат" новые руководители заводят свою команду в орган госвласти. Но ни о каком опыте, квалификации в этой сфере речи не идет. Нужно много времени, чтобы эти люди вникли в суть вопроса, прошли "боевую подготовку", уже не говоря о ряде ошибок на этом пути из-за недостатка соответствующих знаний. Общество тратит ресурсы на адаптацию и обучение этих людей, а потом в один момент – власть меняется – эти люди покидают здание, оставляя за собой "выжженное поле". И так – по кругу".

В итоге, подчеркивает Александр Вовченко, исчезает важная ценность – преемственность накопленного опыта. Каждый руководит по-своему, нередко ломая важные для общества достижения предыдущих команд.

"Поэтому крайне важно отделить политику от госслужбы не на бумаге, а в реальности, – уверен эксперт. – Общество заинтересованно, чтобы на него работали профессионалы, которые отстаивали бы интересы громады. Сейчас же система построена так, что госслужащие работают на своих руководителей, которые, в свою очередь, работают на интересы тех, кто их привел".

Чтобы всё изменилось, конкурсы должны быть реальными, максимально прозрачными, а не условными или фиктивными, считает Александр Вовченко. И общественное мнение в этом процессе должно иметь колоссальное значение.

"Госслужащие, – продолжает эксперт, – должны заниматься реальными делами, результатом которых является улучшение уровня жизни украинцев. А не бюрократией и изобретением новых бумаг, в то время, как кто-то внедряет какие-то схемы в их министерствах. Нужно убрать дублирующие функции, которые существуют в различных органах власти. Убрать неэффективные, устаревшие функции, которые до сих пор существуют и на которые тратятся значительные ресурсы. Нужно пересмотреть бюджеты органов власти, и оценить их эффективность".

К государственной службе, по мнению Александра Вовченко, должны привлекаться лучшие выпускники украинских вузов, а также украинцы, которые получили образование за границей.

"На своих местах должны быть профессионалы, и их нужно искать, находить и приглашать на работу, – подчеркивает эксперт. – Эти люди есть, и в разумной команде они могут принести много пользы обществу. Необходимо сделать детальный кадровый аудит в каждом органе. Госслужащие должны постоянно проходить переаттестацию и повышать свою квалификацию. Зарплата должна быть четкой и конкретной, зависеть от эффективности работы. А заоблачные премии и надбавки, безусловно, должны уйти в прошлое. Если и заработная плата будет достойная, и органами госвласти будут управлять авторитетные профессионалы, и команды будут состоять из профессионалов (защищенных от необоснованных увольнений и сокращений) – престиж госслужбы вернутся. Потому что при таких условиях госслужащие будут приносить максимальную пользу обществу, которое будет уважать и ценить их труд".

Ранее "Комментарии" писали, что в разгар карантина – за апрель – месячный заработок штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в Украине уменьшился на 1016 грн по сравнению с мартом 2020 года и составил 10 430 грн. Впрочем, если сравнивать с зарплатой за апрель 2019-го, текущий заработок увеличился на 161 грн.

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