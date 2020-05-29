Цены на нефть резко снизились: названы причины

Цены на нефть резко снизились в пятницу из-за слабого спроса на топливо в США, опасений второй волны заражения коронавирусом в Южной Корее и ухудшения американо-китайских отношений. Правда, по итогам месяца прирост все-равно будет значительным. Об этом пишет Reuters.



Июльский фьючерсы на нефть Brent снизились на 61 цент, или 1,73% – до 34,68 долл. за баррель, в то время как более активный августовский контракт потерял 58 центов, или 1,61% – до 35,45 долл. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 44 цента, или 1,31% – до 33,27 долл. за баррель.

Оба контракта закончили неделю с убытком после четырех последовательных недель роста, что может стать рекордным приростом за многие годы, благодаря сокращению производства и оптимизму по поводу восстановления спроса в Китае, говорят аналитики.

WTI находится на пути к рекордному месячному приросту в размере 76% в мае, а Brent – на 37%, что будет представлять собой самый сильный ежемесячный рост с марта 1999 года.

В то же время, цены на нефть все еще ниже более чем на 40%, в сравнении с данными в начале этого года, и риски сохраняются, включая переизбыток поставок и дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений в связи с планом Пекина ввести законодательство о национальной безопасности в Гонконге.

Данные за четверг от Управления энергетической информации США показали, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США резко выросли на прошлой неделе. Спрос на топливо оставался слабым даже тогда, когда различные государства сняли ограничения на поездки.

Отметим, трейдеры будут сосредоточены на итогах переговоров о сокращении добычи между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, включая Россию, группу, известную как ОПЕК+, на второй неделе июня. Саудовская Аравия и некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность продления рекордного сокращения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки после июня, но пока не заручились поддержкой России.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украину впервые прибыла нефть WTI из США.

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