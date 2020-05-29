Цены на нефть резко снизились: названы причины

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Цены на нефть резко снизились в пятницу из-за слабого спроса на топливо в
США, опасений второй волны заражения коронавирусом в Южной Корее и ухудшения
американо-китайских отношений. Правда, по итогам месяца прирост все-равно будет
значительным. Об этом пишет Reuters.
Июльский фьючерсы на нефть Brent снизились на 61 цент, или 1,73% – до 34,68 долл. за баррель, в то время как
более активный августовский контракт потерял 58 центов, или 1,61% – до 35,45
долл. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 44 цента, или 1,31% – до 33,27 долл. за
баррель.
Оба контракта закончили неделю с убытком после четырех последовательных
недель роста, что может стать рекордным приростом за многие годы, благодаря
сокращению производства и оптимизму по поводу восстановления спроса в Китае,
говорят аналитики.
WTI находится на пути к рекордному месячному приросту в размере 76% в мае, а Brent – на 37%, что будет
представлять собой самый сильный ежемесячный рост с марта 1999 года.
В то же время, цены на нефть все еще ниже более чем на 40%, в сравнении с
данными в начале этого года, и риски сохраняются, включая переизбыток поставок
и дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений в связи с планом Пекина
ввести законодательство о национальной безопасности в Гонконге.
Данные за четверг от Управления энергетической информации США показали, что
запасы сырой нефти и дистиллятов в США резко выросли на прошлой неделе. Спрос
на топливо оставался слабым даже тогда, когда различные государства сняли
ограничения на поездки.
Отметим, трейдеры будут сосредоточены на итогах переговоров о сокращении
добычи между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, включая
Россию, группу, известную как ОПЕК+, на второй неделе июня. Саудовская Аравия и
некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность продления рекордного сокращения
добычи на 9,7 млн баррелей в сутки после июня, но пока не заручились поддержкой
России.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Украину впервые прибыла нефть WTI из США.
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