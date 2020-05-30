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Главная Новости Бизнес экономика СБУ выявила хищения на 500 млн гривень на строительстве дорог
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СБУ выявила хищения на 500 млн гривень на строительстве дорог

Несколько компаний присвоили более 500 млн гривень во время строительства дорог в 2018-2019 годах

30 мая 2020, 11:43 comments655
Автор:

Татьяна Веремеева

СБУ выявила хищения на 500 млн гривень на строительстве дорог

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила факт хищения более 500 млн гривень во время строительства дорог государственного значения в 2018-2019 гг. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что компании во время выполнения дорожных работ присваивали себе средства, используя более дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества, чем те, которые были указаны в договоре. По версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов.

Сейчас начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в 9 регионах в офисах дорожно-строительных компаний.

Напомним, различные здания и инфраструктурные объекты в Украине время от времени "устают" и рушатся. Около 70-80% жилого фонда в нашей стране требует капитального ремонта, при этом, аварийным, по официальным данным, считается около 7% жилья. Кроме того, по данным "Укравтодора", 2,7% мостов в Украине нельзя эксплуатировать.

"Комментарии" собрали самые масштабные обрушения за период с 2015 по 2020 год в одной инфографике.


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