Украинский внешторг: на сколько сократился дефицит

Национальный банк Украины опубликовал данные о внешней торговле товарами и услугами. Данные касаются периода с января по апрель текущего года.

Так, дефицит внешней торговли за указанное время сократился на 55% с 3,285 до 1,469 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 2 раза – с 626 миллионов долларов до 1,389 миллиарда долларов.

Отметим, что по данным Госстата внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год. В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина почти в два раза сократила экспорт сахара. В апреле экспорт сахара составил 9,1 тыс. тонн, когда месяцем ранее, в марте, объем продаж сахара за рубеж составил 19,6 тыс. тонн. Мартовское оживление на Лондонской бирже позволило украинским экспортерам реализовать на внешние рынки до 20 тыс. тонн сахара.

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