kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.06.2020

BTC/USD

9569.79

ETH/USD

238.43

LTC/USD

46.83

НБУ 01.06.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

30.00

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украинский внешторг: на сколько сократился дефицит
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский внешторг: на сколько сократился дефицит

Украина демонстрирует сокращение дефицита по внешнеторговым операциям

сегодня, 11:45
Автор:

Сергей Медведев

Украинский внешторг: на сколько сократился дефицит

Национальный банк Украины опубликовал данные о внешней торговле товарами и услугами. Данные касаются периода с января по апрель текущего года. 

Так, дефицит внешней торговли за указанное время сократился на 55% с 3,285 до 1,469 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 2 раза – с 626 миллионов долларов до 1,389 миллиарда долларов.

Отметим, что по данным Госстата внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год. В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина почти в два раза сократила экспорт сахараВ апреле экспорт сахара составил 9,1 тыс. тонн, когда месяцем ранее, в марте, объем продаж сахара за рубеж составил 19,6 тыс. тонн.  Мартовское оживление на Лондонской бирже позволило украинским экспортерам реализовать на внешние рынки до 20 тыс. тонн сахара.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/finance/vneshnyaya-torgovlya-deficit-vneshney-torgovli-sokratilsya-v-33-raza-novosti-ukraina-11018978.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!