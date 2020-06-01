Безработица в Украине: что делает власть для решения проблемы

Официальный уровень безработицы в Украине на фоне кризиса из-за коронавируса продолжает бить рекорды. Согласно последним данным, он превысил 511 тыс. человек (почти на 70% выше, чем годом ранее). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие действенные методы не использует власть, чтобы решить проблему и почему.

Безработица в Украине: предприниматели подсчитывают убытки

"Рост безработицы был вполне предсказуем. Ведь жесткие карантинные меры, введенные правительством, остановили сферу обслуживания, в которой занято огромное количество людей, – подчеркивает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Туристический, отельный, ресторанный виды бизнеса получили серьезный удар. Людей уволили или отправили в отпуск за свой счет".

В итоге, отмечает эксперт, даже после ослабление карантинных мер примерно треть ресторанов просто не могут открыться. А оборот тех, кто попробовал запуститься, нередко не может покрыть даже аренду. Как следствие – огромное количество предпринимателей оказались на грани банкротства. Соответственно, теряют работу их наемные рабочие. Бизнес и рад бы не делать этого. Но он поставлен государством в такие условия, что иного выхода просто нет.

"Эксперты изначально предупреждали власть о подобных негативных последствиях. Просили не вводить столь жесткие меры. Поясняли, что это приведет к совокупному уменьшению потребительского спроса со всеми вытекающими последствиями… Увы, мы не были услышаны, – говорит Илья Несходовский. – Что нужно было сделать, но не сделано? Стимулировать платежеспособный спрос. А именно – оказывать реальную помощь тем, кто остался без работы. Определенного вида компенсации, которые можно легко получить. Лишь через два месяца у нас решились на нечто подобное. Тогда как с самого начала государство должно было гарантировать бизнесу, что если тот не будет увольнять сотрудников, государство обеспечит их хотя бы минимальной зарплатой на период карантина. Люди бы остались на работе, был бы спрос, было бы легче запустить экономику… Второй шаг – стимулирование этого самого спроса. Чтобы у людей были деньги, чтобы они шли в магазины, тем самым давая работу предприятиям".

В правительстве Украины заявили, что могут дать новые рабочие места лишь в коммунальной сфере и на дорожных работах. Причем с минимальными зарплатами. И далеко не в том количестве, которое нужно.

"Но государство и не должно этим заниматься! – уверен директор Института социально-экономической трансформации. – Его главнейшая задача – обеспечить такое стимулирование экономики, которое позволит той спокойно работать. Этого не делалось и не делается. Тогда как именно государство должно было гарантировать ликвидность предприятий. К примеру, компенсации по процентам, отсрочку по налоговым платежам, чтобы обеспечить возможность платить по счетам. А так – имеем кризис неплатежей. И рост банкротств. В США, ЕС приняли вышеозвученные решения практически сразу. А мы лишь недавно, и то – не в полном объеме, с бюрократическими проблемами оформления... Делается всё, чтобы не платить людям, которые попали в сложную ситуацию. То документ не тот, то что-то не открывается…"

Безработица в Украине: люди на грани бедности

Политический аналитик, экономист Денис Гаевский обращает внимание, что проблема не только в безработице, но и в бедности работающих. Ведь около трети людей, которые официально трудоустроены, балансирует на грани бедности.

"Корона-кризис лишь проявил накопившиеся проблемы, – подчеркивает аналитик. – За последние годы по Украине прокатилась не одна волна деиндустриализации, мы утратили транзитные мощности. А государство основным инструментом борьбы с безработицей избрало… выдавливание людей за рубеж, в трудовую миграцию. Пока не будет делаться акцент на эффективных экономических подходах, на дерегуляции бизнеса, на стратегиях, планировании (с их реальным воплощением) безработица будет лишь расти".

Что касается действий властей в ракурсе борьбы с ростом безработицы во время корона-кризиса, то их, по мнению Дениса Гаевского, их скорее можно назвать бездействием.

"Со стороны власти было много слов о поддержке малого и среднего бизнеса, но практически отсутствовала эта самая поддержка, – говорит экономист. – И даже сейчас, после принятия точечных мер, всего этого катастрофически мало. Но нас продолжают кормить обещаниями о новых проектах-программах поддержки. Между тем, коррупционные кормушки никто не закрывает, средства на помощь реальным секторам экономики никто не направляет, вовсю идет "распил" бюджета под видом секвестра. Фундаментальная проблема не в отсутствии финансовых средств на помощь бизнесу для преодоления проблемы безработицы, а в отсутствии качественного госуправления".

Безработица в Украине: кризис только набирает обороты

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь предупреждает: "Безработица растет и будет расти. Мы еще не зашли в кризис. Он догонит нас месяца через два-три".

По мнению эксперта, мы так и не увидели структурированной государственной политики по поддержке национального производителя. Того, что следовало сделать давно. И уж особенно – с начала корона-кризиса.

"Нужно скорейшее восстановление производственных мощностей. Люди, которые уходят с предприятий, фирм, магазинов, рынков-базаров, должны получить возможность трудоустройства на новых предприятиях, – поясняет эксперт. – Как это было во время Великой депрессии в США, как происходило во время экономического роста Китая. У нас есть уникальный шанс восстановить производство и производить продукт с надписью "Сделано в Украине", а не гнать сырье на экспорт, а наши полки наводять импортом – в ущерб нацпродукту… Сам бизнес готов трудоустроить людей, но ему нужна поддержка государства по всем аспектам – налогообложение, кредитование, преференции отечественной продукции. У нас такого государственного подхода, как это происходит в развитых экономиках, увы, нет".

Ранее "Комментарии" писали, что пресловутый сетевой маркетинг в условиях карантина мутировал и теперь вместо бесполезных товаров и услуг людям пытаются продать бесполезные тренинги, доли в несуществующем бизнесе и работу без зарплат.

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