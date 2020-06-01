Агрессивные тарифные аппетиты ДТЭК Ахметова потопят Зеленского, – Войцицкая

Народный депутат Украины VIII созыва Виктория Войцицкая в своей колонке на УП заявила, что компания "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова злоупотребляет монопольным положением на рынке угля и в Бурштынском энергострове.



Войцицкая написала, что "ДТЭК" контролирует более 80% добычи угля. По ее словам, очевидно, что это монополия.

"Цена угля (в переводе на калорийность 5250 ккал) в Роттердаме составляет 35 долларов, цена угля в Украине – 70 долларов, это злоупотребление монопольным положением? Очевидно, что да, – отмечает экс-нардеп. – Компания "ДТЭК" контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергострова, это монополия? Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове 50 евро за МВт-час, а в соседних Словакии и Венгрии 25 евро, видим ли злоупотребление монопольным положением? Очевидно, что да".

По словам Виктории Войцицкой, на сегодняшний день одним из самых ярких проявлений цинизма является остановка блоков "Энергоатома" ради больших заработков компании "ДТЭК" Ахметова. Она обращает внимание на новый исторический антирекорд, когда из-за дополнительного ограничения работы энергоблоков "Энергоатома" работающая мощность упала до 6600 МВт.

Народный депутат VIII созыва считает, что из-за подобных действий олигарха и его компании может пострадать глава государства – Владимир Зеленский.

"Все движется по той же спирали: "новая власть – временные трудности – покупка новой власти – конец (уже преступной в глаза народа) власти", – полагает Виктория Войцицкая.

Ранее "Комментарии" писали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обратился в Антимонопольный комитет и СБУ с просьбой провести расследование действий участников энергорынка, которые привели к обвалу цены электроэнергии 25 и 26 мая, а также проверить возможные манипуляции с заявками на покупку и продажу электроэнергии.

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