На рынке возобновляемой энергетики наблюдаются попытки манипулировать властью – Фесенко

На рынке возобновляемой энергетики наблюдаются попытки манипулирования властью, заявил политолог Владимир Фесенко. Так он прокомментировал инициативы встречи с президентом со стороны отдельных представителей рынка "зеленой энергетики", пишет "Газета.ЮА".

"Зеленые энергетики, с одной стороны, просят заступничества у президента, аргументируя это угрозой дефолта, а с другой - подразделение ДТЭКа, который зарабатывает на солнечной и ветровой генерации, задекларировал рост чистой прибыли на 119%, - пояснил эксперт. – Похоже, цинизм крупнейшего в Украине производителя электроэнергии в общении с властью перешел все разумные пределы".

По словам Фесенко, такая политика повлияла на остановку энергоблоков на госАЭС.

"Очевидно, именно благодаря такой политике в Украине остановили 5 из 15 энергоблоков государственных АЭС, чтобы только дать заработать тепловым электростанциям ДТЭК, которые нарастили производство почти вдвое", - отметил политолог.

Как добавил эксперт, ранее ДТЭК для давления на правительство приостанавливала работу угольных шахт.

"Такой стиль коммуникации компании самого богатого украинского олигарха указывает на то, что она пытается влиять на властные институты с целью обслуживания ее корпоративных интересов, даже ценой интересов общества", - резюмировал Фесенко.

Добавим, что Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Европейско-украинское энергетическое агентство, которое, в соответствии с инсайдом издания, касается структур Рината Ахметова, направили совместное обращение президенту Владимиру Зеленскому и попросили его провести личную встречу с ключевыми игроками и инвесторами в возобновляемую энергетику.

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