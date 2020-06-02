Энергорынок Украины: кому выгодно сокращение дешевой атомной генерации

Министерство энергетики и окружающей среды в конце апреля нынешнего года утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год. В нем указано, каким образом будут работать предприятия "Энергоатома". Выработка дешевой электроэнергии, которая ранее шла для потребностей населения и покрытия "зеленого тарифа" сократится.

Нововведения на энергорынке в Украине вызывают немало вопросов: дешевая атомная генерация ограничивается, зато тепловая – более дорогая и не экологическая электрогенерация – получает "зеленый свет". Идут разговоры о возможном росте тарифов для населения, о коллапсе отечественной энергетики.

Издание "Комментарии" с помощью экспертов разбиралось в ситуации.

Энергорынок Украины: причины долгов

Еще 30 апреля Верховная Рада поддержала за основу законопроект №2386, направленный на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии, за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), напоминает политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Документ был инициирован депутатами от правящей фракции, учитывая необходимость урегулирования платежей в энергосекторе, которые накопились после перехода нашей энергосистемы на новые правила с 1 июля 2019 года, – подчеркивает Валерий Клочок. – По состоянию на 31.08.2019 дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляла 30,9 млрд грн., кредиторская – 28,1 млрд грн. Наибольший удельный вес такой задолженности приходится на государственные предприятия, а именно, ГП "Региональные электрические сети" – 42%, которое поставляет электрическую энергию государственным угледобывающим предприятиям, и на ГП НАЭК "Энергоатом" – 42%, которое осуществляет производство электроэнергии на атомных станциях".

По словам эксперта, причины возникновения такой задолженности связаны с:

– отсутствием полного покрытия себестоимости угля угледобывающим предприятиям из государственного бюджета;

– низким уровнем платежной дисциплины предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и потребителей электроэнергии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Безусловно, интерес крупного капитала в энергорынке также наложил отпечаток на общую ситуацию, – говорит Валерий Клочок. – Как и введенный высокий "зеленый тариф", обязательства по которому ложатся на недофинансированный госбюджет и ставят нас в неловкое положение перед инвесторами. В начале прошлого месяца послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме к руководству нашей страны призвали не допустить невозврата инвестиций в ВИЭ Украины".

По мнению эксперта, не стоит отбрасывать и еще один существенный фактор, который влияет на общую ситуацию на энергорынке Украины. А именно – снижение потребления электроэнергии. Так, по данным "Укрэнерго", в апреле 2020 года оно снизилось на 11% по сравнению с мартом этого же года и составило 9028 млн кВт/ч. По сравнению с апрелем прошлого года падение составило почти 8%, а наибольший спад потребления показали машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор экономики (по -12%).

"Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг, – поясняет Валерий Клочок. – Что касается ГП "Энергоатом", то там есть еще одна проблема – специальные обязательства продавать на оптовый рынок электроэнергию по фиксированным низким ценам (PSO), об искажении действующего механизма которого не раз говорилось. С начала текущего года "Энергоатом" должен был отпускать 90%, а затем 85% производимой на АЭС электроэнергии по предельным ценам (56,67 коп за кВт/ч, без НДС) ГП "Гарантированный покупатель", который, в свою очередь, продает электроэнергию поставщикам универсальных услуг в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей".

Всё вышеперечисленное, по мнению эксперта, и стало причиной того, что на 2 июня на атомных станциях Украины в работе находились лишь 10 из 15 энергоблоков. И те работали с ограничениями. Остальные были в плановом ремонте или в резерве.

"При этом мы до сих пор не видим четкой реакции руководства страны и руководителей профильных ведомств на ситуацию, – подчеркивает Валерий Клочок. – А ведь проблема является комплексной. На нее повлияли и уменьшение потребления, и отсутствие достаточного платежной дисциплины, и экономический кризис, и теплая погода, и война… Нам нужна комплексная программа выхода из энергетического кризиса, а не заявления Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о возможном повышении тарифа на электроэнергию. Впрочем, насколько мне известно, такая инициатива пока опровергнута властью. Нам обещают сохранить льготные 100 кВт для населения. По крайне мере – до конца текущего календарного года".

Энергорынок Украины: политическая составляющая

Между тем, в происходящем прослеживается и политическая составляющая. Нардеп Сергей Нагорняк во время вчерашнего Согласительного совета отметил, что ГП "Энергоатом" недополучает более миллиона долларов в день. Деньги, по его словам, перетекают в руки частных тепловых энергокомпаний. В результате самая дешевая атомная генерация ограничивается, зато тепловая, более дорогая и не экологическая электрогенерация увеличивается во времени. Фактически получается, что ради ДТЭКа (структура, входящая в бизнес-империю олигарха Рината Ахметова) в Украине отключали энергоблоки, а населению грозили ростом тарифов на электричество.

"Благодаря политической близости Рината Ахметова к новой власти, ему удается решать проблемные вопросы в свою пользу, – отмечает политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. – В контексте противостояния Зеленского с Коломойским, которое постепенно нарастает, Ахметов становится для Офиса президента (ОП) незаменимой поддержкой".

По мнению эксперта, списание долгов и другие экономические поблажки, имеющие характер нерыночной конкуренции, стали доступны Ахметову и его бизнесу именно из-за политического влияния на ОП".

"Решение этого вопроса в судах или через парламент маловероятно, имеет место большая политика, – говорит Ярослав Божко об энергетических играх в Украине. – Ахметов является крупнейшим олигархом, возглавляет список отечественных миллиардеров. Кроме того, его медиаресурс остаётся важным подспорьем для власти. В конечном итоге, без своих телеканалов национального значения Зеленский обречен искать союз у игроков уровня Ахметова, Коломойского или Пинчука. В данный момент ставка – на Ахметова, который, понятно, требует что-то взамен".

Энергорынок Украины: влияние ДТЭК

Международный инвестор, финансист, координатор программы привлечения инвестиций Украинского института будущего (УИБ) Сергей Носенко подчеркивает, что ДТЭК сегодня – одна из основных проблем украинской экономики.

"Компания постоянно находится в состоянии технического банкротства, без искусственного повышения тарифов на ее электроэнергию она просто не выживет, – поясняет эксперт. – Планово-олигархическо-социалистическая система, которая у нас до сих пор существует, во многом стоит на власти ДТЭК. Соответственно, ее владельцы очень сильно мотивированы и пытаются любыми способами сохранить эту власть, влиять на политиков…"

Получается некий замкнутый круг, отмечает Сергей Носенко, когда тарифы повышаются, а часть средств оттуда идет на стимулирование политики для поддержки повышения тарифов.

"Ничего общего с рыночной экономикой это не имеет, – уверен эксперт. – Наряду с огромными дотациями для "зеленой энергетики" это губит нашу страну. Наблюдать за всеми этими войнами вокруг госсобственности просто смешно. Давно пора распродать всё и передать в частные руки. Тогда есть шанс, что будет порядок и рост в экономике, а беспредел с правоохранительными и регулирующими органами закончится. Я думаю, что президент должен осознать это – и возглавить этот процесс".

Ранее "Комментарии" писали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обратился в Антимонопольный комитет и СБУ с просьбой провести расследование действий участников энергорынка, которые привели к обвалу цены электроэнергии 25 и 26 мая, а также проверить возможные манипуляции с заявками на покупку и продажу электроэнергии.

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