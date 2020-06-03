Мировые фондовые индексы подскочили до трехмесячного максимума: что на это повлияло

Мировые акции взлетели почти до трехмесячного максимума в среду, поскольку надежды на восстановление экономики и дальнейшее ослабление социальных ограничений по всему миру перевесили осторожность в отношении целого ряда проблем, от коронавируса до нарастающих гражданских беспорядков в США.



Мировые фондовые индексы растут

Общеевропейские фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 1,27%, в то время как самый широкий индекс Азиатско-Тихоокеанских акций MSCI за пределами Японии вырос на 1,8%, продолжая свое ралли в пятый день подряд, чтобы достичь уровня, который в последний раз наблюдался 9 марта.

Японский Nikkei вырос на 1,1% до самого высокого уровня с конца февраля, в то время как индекс CSI300 материкового Китая вырос на 0,6%. Южнокорейский Kospi прибавил более 3%.

В этих трех восточноазиатских странах, где COVID-19 стал менее активно распространяться, индексы существенно восстановились и составляют лишь около 5-6% ниже пиков этого года.

Фьючерсы на E-mini для американского S&P 500 выросли на 0,2% в начале торгов среды, продлив рост до сих пор на этой неделе до 1,4%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq поднялся чуть более чем на 2% ниже рекордного пика февраля.

Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 0,3%, достигнув трехмесячного максимума и увеличив прибыль с ее минимума 23 марта – почти до 36%. Несмотря на пандемические блокировки, которые подтолкнули многие экономики к сокращению. Глобальный индекс снизился по сравнению с предыдущим годом менее чем на 8%.

Мировые фондовые индексы на фоне восстановление деловой активности

Есть некоторые признаки восстановления деловой активности по мере того, как правительства возобновляют свою экономику. К примеру, в Китае, которому удалось подавить вспышку болезни к марту, тщательно проведенное обследование деятельности сектора услуг восстановилось до предэпидемического уровня.

Высокочастотные данные, такие как бронирование ресторанов и данные о мобильности, показывают, что активность постепенно восстанавливается во многих развитых странах после достижения дна в апреле, хотя возвращение к доэпидемического уровням все еще кажется далеким.

В то же время, некоторые аналитики предупреждают, что ралли вызвано главным образом коротким покрытием спекулянтами, которые ранее продавали акции из-за опасений глобальной рецессии.

Риски, которые могут помешать глобальной экономике, включают вторую волну COVID-19, китайско-американскую напряженность и рост социальных волнений в Соединенных Штатах после протестов против жестокости политики, заявили они.

"Разрыв между фондовым рынком и реальной экономикой растет. Многие руководители корпораций, должно быть, сейчас задаются вопросом, почему акции их компаний растут так сильно", – сговорит главный инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фухито,

Кривая доходности Казначейства США стала более резкой, частично отражая продажу большего государственного долга для финансирования масштабных стимулирующих мер. Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 1,532%, что является самым высоким показателем со середины марта. Однако ожидания поддержки политики Центрального банка сдерживали более низкие доходности, повышая разрыв доходности между 5-и 30-летними казначейскими облигациями до 118 базисных пунктов, что является максимумом с начала 2017 года.

Ожидается, что Европейский Центральный банк увеличит стимулирующие покупки облигаций, во время заседания в четверг, в то время как некоторые считают, что Федеральная резервная система США также может усилить свое смягчение с несколькими ключевыми должностными лицами, обсуждающими контроль кривой доходности в качестве варианта.

Мировые фондовые индексы: валюты

На валютном рынке экономический оптимизм поддержал чувствительные к риску валюты и подтолкнул вниз доллар США.

Австралийский доллар вырос на 1,2% – до пятимесячного максимума в 0,6982 долл., в то время как евро поднялся на 0,25% – до 1,1197 долл.

Японская иена достигла двухмесячного минимума 108,85 к доллару, прежде чем отскочить обратно к отметке в 108,57 за доллар.

Мировые фондовые индексы: нефть

Цены на нефть поднялись более чем на 1% до почти трехмесячного максимума на оптимизме, что крупные производители продлят сокращение добычи.

Американская West Texas Intermediate crude (WTI) прибавила 2,7% до 37,81 долл. за баррель, а нефть марки Brent подорожала на 1,8% до 40,27 долл. за баррель.

Спотовое золото торговалось почти во флэте на уровне 1,723 долл. за унцию.

Отмечается, что в связи с этим встреча ОПЕК+ может пройти раньше, чем было запланировано. Ранее "Комментарии" писали, что с 29 мая на рынке нефти произошел внезапный рост цены за баррель на фоне публикации данных о снижении числа буровых скважин в США.

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