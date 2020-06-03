Пенсионная реформа в Украине: насколько реально реализовать требования МВФ в украинских реалиях

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" состояние пенсионной системы Украины. В том числе, в ракурсе сообщения, что наше правительство и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают направления дальнейшего ее реформирования



Пенсионная реформа в Украине: сотрудничество с МВФ не должно быть в ущерб

Экономический эксперт Игорь Гарбарук отмечает, что Украине нужно сотрудничать с различными международными финансовыми институциями. В том числе с МВФ. Но это не должно быть в ущерб своей экономике, своей независимости, логике существования государства.

"Зачем нам такие кредиты, которые, по некоторым данным, берутся под обязательства повышения пенсионного возраста, цен на газ, увеличения функций наблюдательных советов, в том же Нафтогазе? Зачем нам займы, которые фактически переводят страну под внешнее управление? – задается вопросом эксперт. – Рассматривать вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас точно не ко времени. У нас молодые люди теряют работу, наблюдается стремительный рост безработицы. Те, кому, условно говоря, "50+…" не могут никуда устроиться. Причем это люди с двумя высшими образованиями, с хорошим менеджерским опытом…"

По словам Игоря Гарбарука, солидарной пенсионной системы, которая сейчас есть в Украине, безусловно, недостаточно.

"Но ничего более эффективного мы пока внедрить не смогли, – отмечает экономист. – В итоге те, кто вышел на пенсию, надеются лишь на ту мизерную подачку, которая в Украине называется пенсией. Непозволительно, когда у нас прожиточный минимум составляет около 2 тысяч, минимальная зарплата – в районе 4,7 тыс., а минимальная пенсия на данный момент – менее 1,7 тыс. В идеале все три цифры должны быть равны! А мы продолжаем ущемлять пенсионеров".

Эксперт уверен, что к действующей солидарной системе нужно добавлять накопительную (второй ее этап должен был вступить в силу с 2019 года, но этого не случилось). А в идеале – еще и возможность использовать некие индивидуальные пенсионные программы. Как в той же Германии, пенсионеры которой чувствуют себя прекрасно.

"Но при нашей экономической ситуации реальных прорывов в пенсионной реформе сделать невозможно, – подчеркивает Игорь Гарбарук. – Особенно сейчас. У нас продолжается экономический спад. Мы имеем сумасшедшее невыполнение доходной части бюджета (44 млрд грн недобора только в апреле). Апрель-2020 к апрелю-2019 показал падение промышленность более чем на 16%. Что будет осенью – никто не знает. А потому сейчас нужно думать не о том, как одолжить очередные деньги под любые условия, окончательно положив экономику. Думать следует о том, как запустить экономику, где и под что искать инвестиции. Тот же первый транш МВФ в 1,9 млрд долл – куда пойдет? Сразу на покрытие внешних обязательств? Или на закрытие бюджетных дыр – социалку, проедание? Или с его помощью всё же попытаются запустить экономику?"

Эксперт уверен, что максимум средств сейчас следует вкладывать в строительство дорог, заводов, разнообразных предприятий.

"Мы должны загрузить работой собственные предприятия, а национальный производитель – получить преференции на государственном уровне. Тогда у нас появятся деньги, рабочие места. Тогда заработает экономика. И тогда в 70-80 лет будет, где работать и получать за это хорошие деньги. Так что прежде, чем что-то реформировать, нужно изменить логику мышления. От президента сейчас идут правильные посылы... Тем важнее, чтобы Кабмин и ВР их реализовали. Именно эти посылы, а не убийственные для украинской экономики "хотелки" международных кредиторов".

Пенсионная реформа в Украине: второй уровень накопительной системы

В предыдущем меморандуме украинская власть взяла на себе обязательства не внедрять второй уровень пенсионной накопительной системы, напоминает экономический эксперт Виктор Скаршевский

"Логика МВФ понятна. Такое внедрение сразу бы увеличило дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ), так как часть единого социально взноса (ЕСВ) забиралась бы в эту систему. В итоге появилась бы потребность дополнительного финансирования из госбюджета. А задача МВФ – минимизировать дефицит госбюджета, чтобы страна-заемщик могла рассчитываться по внешним долгам".

По словам эксперта, МВФ фактически всегда выступал (а украинские правительства не особо сопротивлялись), чтобы пенсионный возраст повышался. Если не напрямую, то косвенно – через, к примеру, увеличение страхового стажа.

"В новом меморандуме, проект которого гуляет по сети, правительство берет на себя дополнительное обязательства – не вносить изменения, которые могли бы привести к уменьшению фактического пенсионного возраста, – отмечает Виктор Скаршевский. – Премьер Денис Шмыгаль недавно завил, что в меморандуме нет обязательства по увеличению пенсионного возраста. Но это манипуляция – речь не об абсолютном повышении пенсвозраста, а о фактическом повышении – как раз таки через увеличение страхового стажа".

Так как украинские власти уже заявили, что готовы утвердить этот меморандум, никакого роста пенсий и социалки не будет, по вышеназванным причинам.

"Пенсионная реформа в новом и предыдущем меморандумах находится в разделе фискальной политики, а не социальных стандартов. Так что главное, что заложено в это понятие данным документом – чтобы меньше платить пенсии. Идеологически это, по крайней мере, выглядит именно так", – отмечает эксперт.

Он также напоминает, что у нас количество пенсионеров сравнялось с числом плательщиков ЕСВ.

"И тех, и других, около 11 миллионов. А так как средняя зарплата у нас – менее 11 тысяч гривень, ЕСВ составляет 22%, в ПФУ идет 19%, соответственно, средние пенсии могут быть лишь в районе 2-3 тыс грн. И даже на них приходится доплачивать из госбюджета, – говорит экономист. – При этом средняя пенсия в Украине (3,1 тыс) примерно в полтора раза ниже рассчитанного Минсоцем фактического прожиточного минимума (ФПМ) – 4,4 тыс. Можно ли это считать пенсией? Скорее соцпомощью. А более 80% украинских пенсионеров получают менее ФПМ. В бюджете же прожиточный минимум прописан из расчета в 2 тысяч гривен. К нему привязана и минимальная пенсия. В итоге более 2 млн украинцев получают и вовсе смешные около 1,7 тыс грн в месяц. Это нельзя назвать пенсией как таковой".

Пенсионная реформа в Украине: аудит ПФУ

Виктор Скаршевский напоминает, что закон о пенсионной реформе вступил в силу в октябре 2017 года. Кроме ряда пунктов, в том числе касательно автоматической индексации пенсий, было прописано и обязательство в течение полугода провести аудит ПФУ.

"До сих пор он не проведен. А годовой бюджет ПФУ сейчас составляет порядка 500 млрд грн. Резервов там можно найти на очень большую сумму, – уверен эксперт. – При этом сейчас дефицит ПФУ – 202 млрд грн. Резко просели поступление по ЕСВ. В том числе из-за корона-кризиса. Как повлиял рост безработицы, мы увидим уже скоро, когда карантинные меры и послабления будут отменены… Но можно не сомневаться, что осенью, самое позднее в декабре, произойдет традиционное дофинансирование Пенсионного фонда".

Перспективы пенсионной реформы в Украине – не радужные, уверен Виктор Скаршевский. Ведь не может быть высоких пенсий при низких зарплатах, при слабой экономике.

"Пенсионная реформа – это перераспределение средств. Она сама по себе не сгенерирует больше денег. И ожидать просто от нее повышения пенсий – не стоит, – поясняет эксперт. – Лучше жить и больше получать пенсионеры смогут, когда будет лучше работать экономика – инвестиции, экспорт, высокооплачиваемые рабочие места. А при средней зарплате, как у нас, пенсии высоким быть не могут априори, ведь они составляют примерно треть зарплаты. И введением той же накопительной системы проблему не решить. Нет гарантий, что накопления не обесценятся. Кстати, в последние 10 лет даже те восточно-европейские страны, которые вводили второй уровень накопительной системы, оказались от этого. По разным причинам. Людям выгоднее стало перечислять в солидарную систему".

Виктор Скаршевский уверен, что все упирается в рост экономики, верховенства права и права собственности – в то, чего в Украине нет.

"Зачем городить сложные системы по второму уровню, если при экономическом росте, стабильности, дерегуляции бизнеса, равенстве всех перед законом, человек сможет просто покупать ОВГЗ, депозиты, а также переводить свои сбережения в валюты? Так что слишком переоценена пенсионная реформа, особенно второго накопительного уровня, – отмечает эксперт. – К тому же, есть проблемы демографии, депопуляции. Без создания новых рабочих мест, условий возвращения наших трудовых мигрантов в Украину через финансово-экономические стимулы, проблем не решить".

Пенсионная реформа в Украине: действия по указке МВФ

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин уверен: все разговоры МВФ и нашего правительства о пенсионной реформе сводятся к указаниям со стороны Фонда – чего делать нельзя.

"В меморандуме с МВФ от 05.12.18 Фонд напрямую запретил запуск накопительного уровня пенсионной системы, – отмечает Даниил Монин. – Они настаивают на увеличении пенсвозраста минимизации выхода ранее срока и увеличения сборов ЕСВ. Таким образом хотят минимизировать дефицит бюджета ПФУ".

А вот Зеленский в предвыборной программе пообещал накопительные пенсии, подчеркивает эксперт.

"В тоже время, уже через 3 месяца в программе партии "Слуга народа" пенсионная реформа была отодвинута на 2023 год. А это значит – похоронена, – считает Даниил Монин. – В текущем меморандуме МВФ просит продолжать те меры, на которых он настаивал ранее – без запуска накопительной... Хотя правительство вроде как рассматривает запуск 2% отчислений в накопительную систему. Но я не верю в ее запуск… Увы, но Украина показывает, что мы – тотально под внешним управлением. Вероятность запуска накопительной системы близится к нулю. По крайней мере, пока мы в программах с МВФ".

Ранее "Комментарии" писали, что МВФ прогнозирует , что прибыльность банков будет находиться под давлением в течение следующих пяти лет из-за низких процентных ставок. Кроме того, в Фонде предостерегают от чрезмерных рисков, когда экономика начнет восстанавливаться.

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