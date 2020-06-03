В Кабмине назвали дату и условия для возобновления работы кафе и ресторанов

Кабинет министров Украины разрешит кафе и ресторанам возобновить работу уже в конце текущей недели. Такое решение принято во время сегодняшнего заседания правительства, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.



По словам нардепа, кафе и рестораны смогут работать при условии, чтобы между местами для сидения было расстояние не меньше 1,5 м. Также столики должны быть рассчитаны не больше, чем на 4 человека, без учета детей возрастом до 14 лет.

Кроме того, владельцам заведений будет необходимо обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты (для защиты глаз, лица, рук). Посетителям тоже придется в заведении находиться в маске, которую можно снимать только во время приема пищи.

Ранее "Комментарии" писали, что уже в пятницу, 5 июня, в Украине планируют восстановить внутренние авиаперелеты. "С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня – зарубежное авиасообщение", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания.

Отметим, что другие смягчения карантинных ограничений в Украине касаются режима работы церковных служб и обрядов.

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