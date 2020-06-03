В Кабмине назвали дату и условия для возобновления работы кафе и ресторанов

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Кабинет министров Украины разрешит кафе и ресторанам возобновить работу уже
в конце текущей недели. Такое решение принято во время сегодняшнего заседания
правительства, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, кафе и рестораны смогут работать при условии, чтобы между
местами для сидения было расстояние не меньше 1,5 м. Также столики должны быть
рассчитаны не больше, чем на 4 человека, без учета детей возрастом до 14 лет.
Кроме того, владельцам заведений будет необходимо обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты (для защиты глаз, лица, рук). Посетителям тоже придется в заведении находиться в маске, которую можно снимать только во время приема пищи.
Ранее "Комментарии" писали, что уже в пятницу, 5 июня, в Украине планируют
восстановить внутренние
авиаперелеты. "С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня –
зарубежное авиасообщение", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в
ходе заседания.
Отметим, что другие смягчения карантинных ограничений в Украине касаются
режима работы церковных служб и обрядов.
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