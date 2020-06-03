Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине

Быть или не быть миллиардному траншу для Украины должно стать известно до 10 июня. Именно в такие сроки директора Международного валютного фонда должны определиться с решением о выделении финансов для Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Общая сумма транша, который, предположительно, будет предоставлен, составит 5 млрд долларов.

В своем выступлении Шмыгаль отметил высокую важность данной темы и сообщил о финализации переговорного процесса.

" В пятницу были достигнуто окончательные договоренности с МВФ, и сегодня можем говорить о том, что в срок до 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 млрд долларов США", - сказал Денис Шмыгаль.

Как сообщал портал "Комментарии", новая программа МВФ для Украины рассчитана на полтора года. Частично эти деньги должны пойти на борьбу с коронавирусом и ликвидацию последствий пандемии COVID-19. "Цель программы - это обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку, чтобы власти смогли преодолеть все последствия пандемии коронавируса и продвинулись дальше в вопросе важных реформ", - сказано в заявлении МВФ.

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