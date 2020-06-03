kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9575.18

ETH/USD

238.90

LTC/USD

46.76

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине

Украина ожидает от МВФ транш в 5 млрд долларов

сегодня, 15:45
Автор:

Сергей Медведев

Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине

Быть или не быть миллиардному траншу для Украины должно стать известно до 10 июня. Именно в такие сроки директора Международного валютного фонда должны определиться с решением о выделении финансов для Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Общая сумма транша, который, предположительно, будет предоставлен, составит 5 млрд долларов.

В своем выступлении Шмыгаль отметил высокую важность данной темы и сообщил о финализации переговорного процесса.

" В пятницу были достигнуто окончательные договоренности с МВФ, и сегодня можем говорить о том, что в срок до 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 млрд долларов США", - сказал Денис Шмыгаль.

Как сообщал портал "Комментарии", новая программа МВФ для Украины рассчитана на полтора года. Частично эти деньги должны пойти на борьбу с коронавирусом и ликвидацию последствий пандемии COVID-19. "Цель программы - это обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку, чтобы власти смогли преодолеть все последствия пандемии  коронавируса и продвинулись дальше в вопросе важных реформ", - сказано в заявлении МВФ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112.ua/ekonomika/mvf-primet-okonchatelnoe-reshenie-o-vydelenii-ukraine-transha-do-10-iyunya-shmygal-538243.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!