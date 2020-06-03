Сотрудники КБ «Южное» третий месяц остаются без работы и без денег

Несмотря на значительное послабление карантина в Украине, некоторые предприятия не спешат возвращаться к штатному режиму работы. В частности, в КБ "Южное" продлили простой до 22 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе № 833 от 28 мая.

Такое решение гендиректора Александра Дегтярева вызвало волну негодования в 5-тысячном коллективе. Руководство обвиняют в том, что оно фактически оставило рядовых работников без работы и средств к существованию, в то время как себе продолжает платить миллионные зарплаты независимо от простоя.



По мнению сотрудников КБ "Южное", продлением карантина Дегтярев пытается прикрыть реальные проблемы, связанные с отсутствием заказов. Люди надеются, что широкая огласка поможет спасти положение.

Напомним, что с 1 апреля с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции КБ "Южное" перешло на режим простоя. Многие сотрудники были переведены на "удаленку" или отправлены в отпуск.

Спустя месяц в днепровских СМИ появилась информация об ужесточении карантинных мер на предприятии. В частности, сообщалось о введении 3-дневной рабочей недели и увольнениях сотрудников, не согласных с такими условиями труда. В руководстве КБ эти слухи категорически опровергли, назвав фейком и информационной атакой заинтересованных лиц с целью дискредитации. Однако, позднее анонимные источники среди сотрудников "Южного" предоставили скрин приказа № 690 от 29 апреля, фактически подтверждающий данную информацию.

Напомним, официальный уровень безработицы в Украине на фоне кризиса из-за коронавируса продолжает бить рекорды. Согласно последним данным, он превысил 511 тыс. человек (почти на 70% выше, чем годом ранее). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие действенные методы не использует власть, чтобы решить проблему и почему.





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