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Главная Новости Бизнес экономика НБУ обновил курс валют и банковских металлов: курс доллара незначительно снизился
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НБУ обновил курс валют и банковских металлов: курс доллара незначительно снизился

Официальный доллар за сутки подешевел на 4 копейки, а евро подорожал на 4 копейки

сегодня, 17:24
Автор:

Татьяна Веремеева

НБУ обновил курс валют и банковских металлов: курс доллара незначительно снизился

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 4 июня на уровне 26,75 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,96 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 4 копеейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,79 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 4 копейки – по состоянию на 3 июня курс был установлен на уровне 29,92 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 4 июня. Стоимость золота установлена на уровне 45 998,84 грн за унцию, серебра – 477,76 грн за унцию, платины – 22 309,96 грн за унцию, палладия 52 437,82 грн за унцию.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 9540,25 долл. за биткоин.

Ранее "Комментарии" писали, что мировые акции взлетели почти до трехмесячного максимума в среду, поскольку надежды на восстановление экономики и дальнейшее ослабление социальных ограничений по всему миру перевесили осторожность в отношении целого ряда проблем – от коронавируса до нарастающих гражданских беспорядков в США.


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