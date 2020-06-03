ОПЕК+ пытается сдерживать добычу сланцевой нефти в США: как это может отразиться на мировой экономике

Когда ОПЕК, Россия и их союзники договорились в апреле сократить добычу нефти, они не ожидали, что их инициатива отзовется также быстрым падением производства в США. Теперь, когда цены на нефть поднялись на фоне этих сокращений ниже с менее 20 долл. за баррель до 40 долл. за баррель ОПЕК+ столкнулась с новой проблемой – остановка добычи сланцевой нефти в США восстанавливается так же быстро.



"План заключается в том, чтобы удерживать цены на уровне 40-50 долл. за баррель, потому что, как только они станут подниматься выше, например, до 70 долл. за баррель, это станет стимулом для стремительного роста добычи нефти", – заявил источник, знакомый с переговорами ОПЕК+ по этому вопросу.

Источники в ОПЕК+ сообщили агентству Reuters в среду, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса, чтобы продлить до июля существующие сокращения добычи группы в размере 9,7 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 10% мирового производства.

Опасения по поводу возобновления добычи сланцевого газа в США были одной из причин, по которой Россия поддержала продление сокращений до июля, а не согласились на более длительное продление, сообщили два источника, информированные о переговорах ОПЕК+.

ОПЕК и ее партнеры в прошлом определяли политику по меньшей мере в течение нескольких месяцев, но Кристиан Малек из JPMorgan сказал, что ограничения на месяц были "меньшей из зол", поскольку глобальный спрос растет после краха из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

В последние годы, даже когда ОПЕК + сократила добычу, чтобы поддержать цены, производство сырой нефти и других жидкостей в США резко возросло, взлетев до 20 миллионов баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть, который упал на треть в апреле, медленно восстанавливается с ослаблением мер сдерживания. Ожидается, что спрос превысит предложение в июне. Но мировые запасы все еще растут, после того как 1 миллиард баррелей нефти был закачан в хранилища, когда производители изо всех сил пытались найти покупателей.

Ранее "Комментарии" писали, что цены на нефть в мае демонстрировали рекордный прирост, начиная с 1999 года, несмотря на стремительное недельное снижение.

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