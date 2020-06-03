ОПЕК+ пытается сдерживать добычу сланцевой нефти в США: как это может отразиться на мировой экономике

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Когда ОПЕК, Россия и их союзники договорились в апреле сократить добычу
нефти, они не ожидали, что их инициатива отзовется также быстрым падением
производства в США. Теперь, когда цены на нефть поднялись на фоне этих
сокращений ниже с менее 20 долл. за баррель до 40 долл. за баррель ОПЕК+
столкнулась с новой проблемой – остановка добычи сланцевой нефти в США восстанавливается
так же быстро.
"План заключается в том, чтобы удерживать цены на уровне 40-50 долл. за
баррель, потому что, как только они станут подниматься выше, например, до 70
долл. за баррель, это станет стимулом для стремительного роста добычи нефти", –
заявил источник, знакомый с переговорами ОПЕК+ по этому вопросу.
Источники в ОПЕК+ сообщили агентству Reuters в среду, что Россия и
Саудовская Аравия достигли компромисса, чтобы продлить до июля существующие
сокращения добычи группы в размере 9,7 млн баррелей в сутки, что эквивалентно
10% мирового производства.
Опасения по поводу возобновления добычи сланцевого газа в США были одной из
причин, по которой Россия поддержала продление сокращений до июля, а не
согласились на более длительное продление, сообщили два источника, информированные
о переговорах ОПЕК+.
ОПЕК и ее партнеры в прошлом определяли политику по меньшей мере в течение
нескольких месяцев, но Кристиан Малек из JPMorgan сказал, что ограничения
на месяц были "меньшей из зол", поскольку глобальный спрос растет после краха
из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.
В последние годы, даже когда ОПЕК + сократила добычу, чтобы поддержать
цены, производство сырой нефти и других жидкостей в США резко возросло, взлетев
до 20 миллионов баррелей в сутки.
Мировой спрос на нефть, который упал на треть в апреле, медленно
восстанавливается с ослаблением мер сдерживания. Ожидается, что спрос превысит
предложение в июне. Но мировые запасы все еще растут, после того как 1 миллиард
баррелей нефти был закачан в хранилища, когда производители изо всех сил
пытались найти покупателей.
Ранее "Комментарии" писали, что цены
на нефть в мае демонстрировали рекордный прирост, начиная с 1999 года,
несмотря на стремительное недельное снижение.
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