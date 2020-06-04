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Главная Новости Бизнес экономика В этом году в Украине самые высокие цены на клубнику: в чем причина
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В этом году в Украине самые высокие цены на клубнику: в чем причина

Продажа клубники по нынешним ценам принесет производителям как минимум вдвое больше дохода, чем в прошлом году

сегодня, 12:59
Автор:

Таисия Ерохина

В этом году в Украине самые высокие цены на клубнику: в чем причина

В Украине зафиксированы рекордные цены на клубнику садовую за последние 5 лет, информирует Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

По данным специалистов, цены на ранние ягоды в Украине продолжают удерживаться на высоком уровне. Сейчас оптовые партии качественной садовой клубники продаются по 65-75 грн/кг. Продукция низкого качества, которой тоже предостаточно на рынке вследствие дождливой и пасмурной погоды, стоит около 40 грн/кг.

В УПОА подчеркнули, что нынешние цены на клубнику являются рекордно высокими не только за последние пять лет, но и исторически для этого периода времени. Ведь в начале июня прошлого года качественную клубнику можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в этом же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года. А в первую неделю июня 2016-2017 годов клубника стоила в среднем по 15-20 грн/кг. В предыдущие годы – цены на эту ягоду были еще ниже.

Поэтому в этом году, говорят в ассоциации, фермеры, сумевшие получить урожай клубники в непростых погодных условиях, могут заработать в среднем в 2-2,5 раза больше на реализации каждого килограмма , чем в прошлом сезоне.

Основная причина высоких цен – неблагоприятные погодные условия. Поскольку в нашей стране в течение последних двух месяцев наблюдались волны заморозков: это ударило не только по производителям ягод, но и по тем фермерам, которые выращивают яблоки, черешню, сливу и абрикос. Кроме того, пострадали посевы озимых зерновых и масличных культур.

Как добавили в УПОА, особенно губительными для украинских производителей клубники оказались майские заморозки – именно из-за них была потеряна значительная часть урожая. И пока ситуацию продолжают ухудшать не только низкие температуры, но и обильные осадки. При этом, подчеркнули специалисты, такие природные катаклизмы не только сдерживают созревание ягод, а и негативно влияют на их качество.

Прогнозируется, что в 2020 году будет худший за последние несколько лет урожай клубники. И не следует ожидать снижения цен – на ягоды будут цены высокого уровня.

Следует также отметить, что ситуация повлияет и на экспорт клубники: производство замороженной ягодоы может снизиться, а Украина экспортирует ее преимущественно в замороженном виде.

Ранее стало известно, какой будет погода в июне этого года: появился прогноз Укргидрометцентра.


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Источник: https://fruit-ukraine.org/2020/06/04/v-ukraini-zafiksovani-rekordni-tsiny-na-sunytsiu-sadovu-za-ostanni-5-rokiv/?fbclid=IwAR1-JcMFCWszqujOKKpkJfPV6gESdd5Lt7qs3LiBK02U6BOXPQ-dJz9q2RY
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