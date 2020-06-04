Законопроект о гарантии банкам: станут ли доступнее кредиты в Украине

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о гарантии банкам, который якобы позволит бизнесу получать более доступные кредиты.



Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко уверяет, что инструмент предоставления госгарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса (данные финансовые учреждения будут отобраны позже) смелее выдавать займы малому и среднему бизнесу (МСБ).

Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили это решение

Законопроект о гарантии банкам: на ком должна быть ответственность

Главный эксперт Нацбанка Украины, координатор Экспертной платформы Андрей Блинов уверен, что программы стимулирования бизнеса обязательно должны предусматривать взаимную ответственность правительства и предпринимателей

"Совершенно очевидно, что сейчас, по итогам депрессии экономики вследствие кризиса из-за коронавируса, необходимо искать стимулы для роста экономики, повышения деловой активности, – подчеркивает эксперт. – Учитывая ограниченность бюджетного ресурса и высокий уровень плохих кредитов в банковской системе, программы стимулирования бизнеса обязательно должны предусматривать взаимную ответственность правительства и предпринимателей".

По мнению Андрея Блинова, действенной и ответственной формой помощи является компенсация из бюджета части процентной ставки по кредиту, выданному на коммерческих (т.е. конкурентных условиях). Следовательно, необходимо расширять программу "5-7-9", развивать ее продолжение "Новые деньги".

"Что касается прямого гарантирования кредитов, то с этим инструментом необходимо быть крайне осторожным в плане оценки коррупционных рисков, – считает эксперт. – Увы, украинская экономическая история наводнена кейсами государственных гарантий, по которым был вынужден рассчитываться бюджет, причем недобросовестными заемщиками оказывались весьма крупные предприятия и известные бизнесмены. Выдача государственных гарантий, на мой взгляд, необходима лишь предприятиям, принимающим участие в реализации стратегических государственных программ, которые имеют строго очерченные бизнес-планы. МСБ же в первую очередь нуждается в максимальной простоте ведения бизнеса, дерегуляции, создании условий для спроса на их продукцию. Предоставление государственных гарантий малому бизнесу — крайне дорогостоящий процесс, по своим издержкам сопоставимый с объемами такого кредитования".

Законопроект о гарантии банкам: хорошая инициатива

Инициатива правительства очень хорошая, считает директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко.

"Кабмин столкнулся с тем, что программа "5-7-9" не заработала на полную мощность из-за ряда фильтров и ограничений со стороны самих банков, – поясняет он. – Ведь несмотря на то, что государство компенсирует часть процентной ставки по программе "5-7-9", снижая платежи для заемщика – если заемщик перестанет платить, банк останется с проблемным кредитом один на один. Поэтому банки "пропускают" заявителей через свои стандартные скоринговые системы, не желая кредитовать высокорисковых заемщиков (только созданные, последний год не работали стабильно в прибыль, не имеют залога и т.д.), даже с учетом компенсации ставки от государства".

Поэтому, подчеркивает эксперт, Кабмин и решил переложить риски невозврата кредитов на государство, тем самым сильно расширив спектр бизнеса, который теперь сможет взять кредит. Особенно, учитывая то, что из-за карантинных ограничений, многие предприятия сработали в убыток весной, и это автоматически делает для них закрытым рынок банковских кредитов.

"Механизм не новый и давно работающий. Но если ранее госгарантии могли получать государственные и коммунальные предприятия, то теперь – и частный бизнес, – отмечает Иван Никитченко. – Государство гарантирует возврат кредита – если заемщик не сможет это сделать, за него долг погасит государство. Соответственно, банк сможет выдавать кредиты почти всем (при согласовании портфеля под гарантии), и единственный риск – не получение ожидаемой прибыли по кредиту (так как затраты на его выдачу будут, а заемщик может не платить, и банк получит только сумму выданного кредита, без процентов за пользование)".

По мнению эксперта, так как объем программы на старт не будет большим, Кабмин не получит сильную нагрузку на бюджет (тем более, не используются ресурсы, заложенные на "5-7-9"), но позволит запустить кредитование многих компаний, поддержать экономику страны в целом.

Законопроект о гарантии банкам: будет ли работать система кредитования

Координатор платформы "Нова країна", предприниматель Павел Себастьянович сомневается в действенности как уже введенных правительством программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, так и в том, что нововведения как-то помогут.

"Судя по тому, как мало выдано кредитов по той же программе "5-7-9", толку не будет. Я сам до сих пор пытаюсь получить кредит по этой программе, – отмечает Павел Себастьянович. – ПриватБанк, к примеру, мне этих средств не выдает. Так что фактически программа для подавляющей части МСБ – заморожена. Финансовые учреждения требуют залог во много раз превышающий сумму кредита. Если правительство действительно хочет помочь, оно должно упростить, ослабить параметры получения кредитов. А то ведь доходит до смешного. Предпринимателю нужно купить оборудование. Заводу, который его производит, нужно оплатить заказ заранее. Но вместо помощи банк говорит: положите депозит в наш банк. А где их взять? Займите… Так я же пришел к вам именно за этим! В ответ – тишина…"

По мнению предпринимателя, подобная ситуация связана с тем, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, как и весь профильный комитет – не дружественны к МСБ.

"Все законы, которые ими принимаются, направлены на усиление контроля за предпринимателями, на расширение полномочий для проверяющих. Всё, что выдает комитет под руководством Гетманцева – это "закручивание гаек" для МСБ. Всё – во имя крупного бизнеса, – подчеркивает Павел Себастьянович. – И я очень сомневаюсь, что законопроект о гарантии банкам сделает кредиты более доступными для МСБ. Вряд ли он прошел мимо Гетманцева. Соответственно – это будут деньги для своих".

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин продолжает реализовывать программу дешевых кредитов для украинских предпринимателей. Так, на прошедшей неделе украинцы получили еще 62 кредита общей суммой в 43 млн грн. В целом, с февраля месяца текущего года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 339 млн грн.

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