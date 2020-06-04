В Минэкономике назвали цифру падения ВВП с начала 2020 года

Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, как ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в апреле. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу министерства.

"В комплексе со стимулирующим факторами предыдущих периодов сокращения объемов ВВП в январе-апреле 2020 года Минэкономики оценило на уровне 5%, что вполне соответствует прогнозу: в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%", - указано в обзоре.

Также пресс-служба Минэкономики добавила, что по итогам четырех месяцев 2020 года сокращения сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что биржевики отметили резкий скачок цены на рынке нефти. Так, стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,63%, до $38,08 за баррель по состоянию на сегодня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле снижается на 0,45%, до $35,33 за баррель.





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