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Главная Новости Бизнес экономика Экономика Украины упала на 5% с января — Минэкономики
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Экономика Украины упала на 5% с января — Минэкономики

Коронавирус повлиял на экономику Украины

сегодня, 23:45
Автор:

Антон Корнилов
Экономика Украины упала на 5% с января — Минэкономики

Министерство экономики Украины сообщили о падении экономики в стране за период с январь по апрель 2020 года из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 на 5%. Результат соответствовал ранним прогнозам. Об этом сообщили в издании "Экономическая правда" со ссылкой на обзор экономической активности Министерства экономики Украины.

В Министерстве экономики Украины сообщили, что по результатам апреля падением экономики ожидаемо продолжилось в условиях рекордно низкого уровня деловой активности. В апреле 2020 года большинство предпринимателей ощутили полное негативное влияние распространения пандемии коронавируса Covid-19 в мире.

Также в ведомстве рассказали о сокращении объемов ВВП с января по апрель 2020 года на уровне 5%, что "полностью соответствовало прогнозам". Реальный ВВП Украины в первый квартал 2020 года снизился на 1,5% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский планирует разрешить безвизовый въезд для граждан некоторых стран. 


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/06/4/661399/
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