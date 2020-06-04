Экономика Украины упала на 5% с января — Минэкономики

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Антон Корнилов
Министерство экономики Украины сообщили о падении экономики
в стране за период с январь по апрель 2020 года из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19
на 5%. Результат соответствовал ранним прогнозам. Об этом сообщили в издании "Экономическая
правда" со ссылкой на обзор экономической активности Министерства экономики
Украины.
В Министерстве экономики Украины сообщили, что по
результатам апреля падением экономики ожидаемо продолжилось в условиях рекордно
низкого уровня деловой активности. В апреле 2020 года большинство
предпринимателей ощутили полное негативное влияние распространения пандемии
коронавируса Covid-19 в
мире.
Также в ведомстве рассказали о сокращении объемов ВВП с
января по апрель 2020 года на уровне 5%, что "полностью соответствовало
прогнозам". Реальный ВВП Украины в первый квартал 2020 года снизился на 1,5% по
сравнению с тем же периодом в 2019 году.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский планирует разрешить безвизовый въезд для граждан некоторых стран.
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