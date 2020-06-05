На этикетках пищевых продуктов в Украине появится новая информация

На этикетках пищевых продуктов в нашей стране появится обновленная информация об энергетической ценности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Новые правила вступят в силу в связи с особенностями применения отдельных требований Закона Украины "Об информации для потребителей пищевых продуктов". В частности, на упаковках должна быть указана информация о питательной ценности пищевых продуктов, способов исчисления энергетической ценности и количества питательных веществ, а также способов указания соответствующей информации.

Теперь на этикетках обязательно должна быть указана информация об энергетической ценности, а также о содержании белков, углеводов, жиров, насыщенных жиров, сахара, соли. А вот информация о содержании мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, полиолов, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ теперь станет не обязательной.

Напомним, бесснежная зима и скудная на осадки весна, которая периодически "радовала" градом и похолоданием, ударили по урожаю. Синоптики прогнозируют аномально жаркое лето, а экономисты говорят об усугублении экономических проблем. Издание "Комментарии" с помощью экспертов разбиралось, как минимизировать риски продовольственного кризиса в Украине.

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