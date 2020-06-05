В Минфине рассказали, как сотрудничество с МВФ повлияет на цены на газ в Украине

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Татьяна Веремеева
Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) позволит
установить рыночный механизм формирования цены на газ. В частности, сейчас цена
составляет более 4 тыс. грн за тысячу куб. м газа, при этом на рынке цена –
2275 грн. Таким образом, стоимость газа во время отопительного сезона можно
будет снизить. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Кроме того, благодаря траншу МВФ в 5 млрд долл. Украина сможет
покрыть около 8% дефицита госбюджета и профинансировать выплаты зарплат,
пенсий, а также доплат врачам и выплаты социально незащищенным слоям населения.
По словам главы Минфина, кредит МВФ откроет двери для получения макрофинансовой помощи Европейской комиссии, а также кредит от Всемирного банка, что позволит не только выполнить бюджет, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев.
Ранее "Комментарии" писали, что окончательное решение о
том, выделять ли Украине транш
в 5 миллиардов долларов или нет, Международный валютный фонд примет уже на
следующей неделе во вторник, 9 июня.
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