kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9706.47

ETH/USD

243.15

LTC/USD

47.32

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Минфине рассказали, как сотрудничество с МВФ повлияет на цены на газ в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минфине рассказали, как сотрудничество с МВФ повлияет на цены на газ в Украине

Благодаря траншу МВФ Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета

сегодня, 16:33
Автор:

Татьяна Веремеева
В Минфине рассказали, как сотрудничество с МВФ повлияет на цены на газ в Украине

Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) позволит установить рыночный механизм формирования цены на газ. В частности, сейчас цена составляет более 4 тыс. грн за тысячу куб. м газа, при этом на рынке цена – 2275 грн. Таким образом, стоимость газа во время отопительного сезона можно будет снизить. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Кроме того, благодаря траншу МВФ в 5 млрд долл. Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета и профинансировать выплаты зарплат, пенсий, а также доплат врачам и выплаты социально незащищенным слоям населения.

По словам главы Минфина, кредит МВФ откроет двери для получения макрофинансовой помощи Европейской комиссии, а также кредит от Всемирного банка, что позволит не только выполнить бюджет, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев.

Ранее "Комментарии" писали, что окончательное решение о том, выделять ли Украине транш в 5 миллиардов долларов или нет, Международный валютный фонд примет уже на следующей неделе во вторник, 9 июня.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!