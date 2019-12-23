Тело основателя крупной криптобиржи хотят эксгумировать спустя год после смерти: кому и зачем это нужно

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Спустя год
после смерти основателя и CEO крупной канадской криптобиржи QuadrigaCX
Джеральда Коттена инвесторы хотят эксгумировать, чтобы убедиться, что он на
самом деле умер. Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на The Wasington Post.
Коттен умер в
декабре прошлого года во время медового месяца в Индии. Причиной смерти стало осложнение
из-за болезни Крона. После смерти Коттена никто не смог получить доступ к
"холодным" кошелькам с фондами (криптовалюты хранились в офлайне, чтобы
упредить взломы и кражи). Год назад на бирже были ресурсы в эквиваленте 145 млн
долл. На бирже хранились 26,5 тыс. биткоинов, 200 тыс. лайткоинов, 430 тыс.
эфира и др.
Проблема
заключается в том, что фонды из "холодных" в "горячие кошельки мог перевести
только основатель биржи. После его смерти вдова заявила, что вся информация
хранилась на ноутбуке, который остался запаролен и зашифрован, но она не знает
ни пароли, ни ключи шифрования.
В течение
года среди инвесторов стала распространяться информация, что Коттен на самом
деле жив и сфабриковал свою смерть. Именно поэтому они требуют провести
эксгумацию тела.
Ранее "Комментарии"
писали, что в связи с растущим интересом к цифровым активам нидерландская
международная корпорация банковских и финансовых услуг ING вновь стремится
расширить свои услуги в развивающейся индустрии
криптовалюты, разработав кастодиальное решение для хранения цифровых
активов своих клиентов.
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