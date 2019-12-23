Тело основателя крупной криптобиржи хотят эксгумировать спустя год после смерти: кому и зачем это нужно

Спустя год после смерти основателя и CEO крупной канадской криптобиржи QuadrigaCX Джеральда Коттена инвесторы хотят эксгумировать, чтобы убедиться, что он на самом деле умер. Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на The Wasington Post.



Коттен умер в декабре прошлого года во время медового месяца в Индии. Причиной смерти стало осложнение из-за болезни Крона. После смерти Коттена никто не смог получить доступ к "холодным" кошелькам с фондами (криптовалюты хранились в офлайне, чтобы упредить взломы и кражи). Год назад на бирже были ресурсы в эквиваленте 145 млн долл. На бирже хранились 26,5 тыс. биткоинов, 200 тыс. лайткоинов, 430 тыс. эфира и др.

Проблема заключается в том, что фонды из "холодных" в "горячие кошельки мог перевести только основатель биржи. После его смерти вдова заявила, что вся информация хранилась на ноутбуке, который остался запаролен и зашифрован, но она не знает ни пароли, ни ключи шифрования.

В течение года среди инвесторов стала распространяться информация, что Коттен на самом деле жив и сфабриковал свою смерть. Именно поэтому они требуют провести эксгумацию тела.

Ранее "Комментарии" писали, что в связи с растущим интересом к цифровым активам нидерландская международная корпорация банковских и финансовых услуг ING вновь стремится расширить свои услуги в развивающейся индустрии криптовалюты, разработав кастодиальное решение для хранения цифровых активов своих клиентов.