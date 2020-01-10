Суд Швейцарии: Россия обязана выплатить компенсацию украинским фирмам

В Швейцарии Федеральный суд обязал Россию компенсировать ущерб 12 украинским фирмам, который они получили в результате аннексии Крыма. Размер компенсации, которую обязана выплатить РФ, составит 82,1 млн долларов.

Своим решением суд отклонил апелляции российской стороны на решения, вынесенные Международным арбитражным судом в Женеве в апреле прошлого года. Аргументом РФ стало то, что женевский суд не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

Как считают в Федеральном суде Лозанны, компетенция женевского суда бесспорна, поскольку была подтверждена во время предыдущего слушания в октябре 2018 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия должна выплатить компенсацию за морские порты в Крыму. Такое заявление с требованиями о выплате готовят в Администрации морских портов Украины (АМПУ).