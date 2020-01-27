На ремонт дорог в этом году потратят 86,5 млрд грн: куда пойдут средства

В 2020 году на ремонт дорог предусмотрено 86,5 млрд грн, а работы стартуют с 1 марта. Об этом информирует пресс-центр Кабинета министров Украины.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, дорожный сезон хотят открыть как можно скорее, чтобы построить рекордное количество дорог в этом году. Так, планируют сделать упор не на ямочный ремонт, а именно реконструировать или построить новые автодороги. Среди главных объектов названа трасса "Решетиловка –Днепр", которая должна улучшить сообщение между столицей и областным центром. Всего же в дорожных планах есть обустройство 6 тыс км украинских трасс, из которых 4 тыс км - имеют общегосударственное значение.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, основная цель - снизить аварийность на 30%. Достигать этого планируют с помощью развития инфраструктуру безопасности, внедрения новых стандартов во время обустройства пешеходных переходов, развязок и других объектов. Криклий добавил, что расходы составляют 1, 5 млрд грн.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в этом году "Укравтодор" планирует строительство и реконструкцию девяти объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

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