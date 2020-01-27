Кива обвинил кума Кличко Палатного в "крышевании" проституции

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что его экс-коллега от "Блока Петра Порошенко" и по совместительству кум мэра Киева Виталия Кличко Артур Палатный собирает так называемый "черный нал" с проституции в столице. Об этом передает портал " ГолосUA".

"Я точно знаю, что есть криминальный бизнес. Все точки в переходах (подземных, – ред.) – это черный нал, который собирается и складывается в одном кармане. Все эти точки нелегальные, все они обложены данью. Черный нал собирается ежемесячно", - говорит Кива, уверяя, что в этом бизнесе якобы задействован его экс-коллега. По словам нардепа, Палатный "крышует публичные дома и на сегодняшний день занимается формированием и крышеванием проституции".

В СМИ говорят о том, что Артур Палатный – давний друг столичного мэра. "ГолосUA" также сообщает о том, что бизнесмен контролировал ряд МАФов и рынков, которые и "инкассировал". "Год назад Палатный забрал у криминального авторитета "Личи" еще два рынка – Лукьяновский и "Нивки", - пишет издание.



Кроме того, в Сети есть информация о том, что у Палатного есть общий бизнес с Кличко, связанный с элитной недвижимостью. А накануне выборов президента в 2019 году появилась информация о том, что Артур Палатный курирует в Киеве уголовные и силовые акции якобы в пользу пятого президента Петра Порошенко, с которым его свел Виталий Кличко.

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